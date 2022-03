Η Barclays «πάγωσε» τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Τσέλσι!

Ολοένα και περισσότερο σφίγγει η οικονομική «θηλιά» γύρω απ’ την Τσέλσι, μετά την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να επιβάλλει κυρώσεις στον Ρώσο ιδιοκτήτη της λονδρέζικης ομάδας, Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Μετά τη μαζική αποχώρηση των κεντρικών χορηγών της, αλλά και την απαγόρευση προς την Τσέλσι να προχωρήσει σε οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα, όσον αφορά πωλήσεις, ανανεώσεις συμβολαίων, ακόμη κι έκδοση εισιτηρίων, η τράπεζα Barclays προχώρησε την Παρασκευή (11/3) σε «πάγωμα» όλων των τραπεζικών λογαριασμών του αγγλικού συλλόγου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports.

Όπερ σημαίνει πως δεν μπορεί να προχωρήσει ακόμη και στις πληρωμές των ποδοσφαιριστών και του υπαλληλικού προσωπικού της, γεγονός που έχει ήδη επιφέρει αναστάτωση και καθεστώς αβεβαιότητας στο εσωτερικό της Τσέλσι.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα η διοίκηση της λονδρέζικης ομάδας έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για να αρθεί το «πάγωμα» των λογαριασμών, αλλά και για να της χορηγηθεί άδεια για την πώληση εισιτηρίων στα εντός έδρας παιχνίδια της.

BREAKING! Chelsea's bank account has been temporarily suspended by Barclays in the wake of Roman Abramovich being sanctioned by the UK government. pic.twitter.com/19u5wyYolH