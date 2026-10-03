Η Γαλλία δεν κατάφερε να νικήσει την Ιταλία και έμεινε στο 1-1 με την «σκουάντρα ατζούρα» στο ματς για το Nations League. Ο προπονητής των «Μπλε», Ζινεντίν Ζιντάν, έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας, ενώ δήλωσε συγκινημένος που επέστρεψε στο γήπεδο του Παρισιού.

«Ήταν υπέροχα. Θα θέλαμε πολύ να κερδίσουμε για τους φιλάθλους μας. Φυσικά, συγκινήθηκα βαθιά και χάρηκα που επέστρεψα στο Stade de France», τόνισε ο Ζιντάν όταν ρωτήθηκε για τη δική του επιστροφή στο γήπεδο, όπου το 1998 οδήγησε την Γαλλία στην κορυφή του κόσμου, με δύο δικά του γκολ, απέναντι στην Βραζιλία με σκορ 3-0.

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