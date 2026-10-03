Τα ίχνη ενός αεροσκάφους που χάθηκαν ξαφνικά πάνω από τα παγωμένα νερά του Ατλαντικού, αναζητούν οι αμερικανικές Αρχές ασφαλείας. Η αγωνία κορυφώνεται για την τύχη έξι ανθρώπων που επέβαιναν σε ένα δικινητήριο τζετ τύπου Gulfstream G100, το οποίο κυριολεκτικά εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ, ενώ προσέγγιζε τις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, πυροδοτώντας μια γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από αέρος και θαλάσσης.

Το χρονικό της εξαφάνισης και η απότομη απώλεια επικοινωνίας

Το ταξίδι είχε ξεκινήσει δίχως να αναφερθούν προβλήματα από το Διεθνές Αεροδρόμιο L.F. Wade των Βερμούδων, έχοντας ως προγραμματισμένο τελικό προορισμό το Αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα New York Post, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) σταμάτησαν να λαμβάνουν το παραμικρό στίγμα. Η επαφή διεκόπη απότομα, λίγο πριν το αεροσκάφος ολοκληρώσει τη διαδρομή του, γεμίζοντας με ερωτηματικά τους ειδικούς για το τι ακριβώς μπορεί να προκάλεσε τη σιγή ασυρμάτου.

BREAKING REPORTS: Boston-bound plane carrying six people goes missing after ‘losing contact’ with FAApic.twitter.com/zIhQOvUcGJ — Real America’s Voice (RAV) (@RealAmVoice) October 3, 2026

Η κινητοποίηση της Ακτοφυλακής στα ανοιχτά του Ναντάκετ

Αμέσως μόλις επιβεβαιώθηκε το κενό επικοινωνίας, ο μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων τέθηκε σε ύψιστη ετοιμότητα. Στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη ανοιχτά της νήσου Ναντάκετ, στη Μασαχουσέτη, αναπτύχθηκαν ταχύτατα ισχυρές δυνάμεις της αμερικανικής Ακτοφυλακής, οι οποίες «χτενίζουν» σπιθαμή προς σπιθαμή την περιοχή.

Πλωτά σκάφη και εναέρια μέσα επιχειρούν αδιάκοπα κάτω από την ασφυκτική πίεση του χρόνου, ελπίζοντας να εντοπίσουν συντρίμμια ή κάποιο σημάδι επιβίωσης των έξι επιβαινόντων, με τα ρεύματα του ωκεανού και τις συνθήκες ορατότητας να καθορίζουν τον ρυθμό και την εξέλιξη των αγωνιωδών ερευνών.