Ο Γιώργος Μασούρας μίλησε εν όψει του αγώνα της Εθνικής με τη Σερβία (16/11, 21:45, ALPHA, Novasports Start) και στάθηκε στις ώρες μετά την οδυνηρή ήττα από την Ολλανδία.

Όπως τόνισε, οι Έλληνες διεθνείς έχουν την εμπειρία να αφήσουν πίσω τους τις δύσκολες στιγμές και να επικεντρωθούν στον στόχο που έχουν μπροστά τους, που δεν είναι άλλος από τη νίκη στο ματς με τη Σερβία, που μπορεί να φέρει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

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