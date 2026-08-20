Τραβάνε τα μαλλιά τους στον Ολυμπιακό από τη λανθασμένη πολιτική που ακολούθησαν στο μεταγραφικό κομμάτι, κάτι που οδήγησε σε αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της UEFA. Οι Ολλανδοί έχασαν χθες στην έδρα τους 3-1, από την Μπόντο/Γκλιμτ και, όπως όλα δείχνουν, θα μείνουν επίσης έξω από τη χρυσοφόρα League Phase του Champions League. Μάλιστα η Ναϊμέγκεν, κατάφερε να μειώσει το σκορ στο 85΄.

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