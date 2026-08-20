Σε κατάσταση συναγερμού οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς το δημόσιο χρέος τους ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Μετά την τελευταία έκδοση αξιόγραφων, την Τρίτη 18 Αυγούστου, το χρέος του ομοσπονδιακού κράτους των ΗΠΑ είναι πλέον 40,047 τρισεκατομμύρια δολάρια, εξαιτίας της αύξησης του δανεισμού που συνδέεται με δαπάνες για την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση, καθώς επίσης και του κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού.

«Δεν είναι βιώσιμο»

Το ομοσπονδιακό κράτος των ΗΠΑ πλέον έχει ρυθμό αύξησης του ελλείμματος που «δεν είναι βιώσιμος», σύμφωνα με την Τζέσικα Ριντλ, ειδική σε ζητήματα προϋπολογισμού στο Brookings Institution, που υπολογίζει ότι το ετήσιο έλλειμμα φτάνει τα 2 τρισεκ. δολάρια τα τελευταία χρόνια.

Πρόκειται για μια αύξηση ταχύτερη της αναμενόμενης. Η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό (CBO) ανέμενε, ως πρότινος, ότι το αμερικανικό δημόσιο χρέος θα έφτανε τα 39,4 τρισεκατομμύρια ως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ο λόγος του χρέους προς ΑΕΠ αγγίζει το 125% και δεν σταματά να μεγεθύνεται παρά την ανάπτυξη, που συνεχίζεται στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη.

«Είμαι ο βασιλιάς του χρέους, θα το εξαλείψω»

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρος για πρώτη φορά, διεξήγαγε εκστρατεία με δεσμεύσεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους των ΗΠΑ, αποκαλώντας τότε τον εαυτό του, «βασιλιά του χρέους» και τονίζοντας στους ψηφοφόρους ότι θα εξοφλούσε το χρέος πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων της χώρας, μέσα σε 8 χρόνια.

«Είμαι ο βασιλιάς του χρέους. Είμαι εξαιρετικός με το χρέος. Κανείς δεν γνωρίζει το χρέος καλύτερα από εμένα», είχε δηλώσει ο Τραμπ σε συνέντευξή του στη Νορά Ο’Ντόνελ του CBS εν όψει των εκλογών του 2016. «Έχω δημιουργήσει μια περιουσία χρησιμοποιώντας το χρέος, και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, επαναδιαπραγματεύομαι το χρέος. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι έξυπνο, όχι κάτι χαζό».

Σημειώνεται ότι το χρέος μέχρι πέρυσι, ανερχόταν στα 36,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Tracker Εθνικού Χρέους των ΗΠΑ του Fox Business.

Η οικονομία σε κατάσταση συναγερμού

Το χρέος έχει ουσιαστικά υπερδιπλασιαστεί σε λιγότερο από μία δεκαετία, καθώς τον Ιανουάριο του 2017 είχε φτάσει τα 19,95 τρισεκατομμύρια δολάρια.

«Τα σαράντα τρισεκατομμύρια δολάρια χρέους δεν υπάρχουν μόνο στα βιβλία της κυβέρνησης, γίνονται αισθητά σε ολόκληρη την οικονομία και καταλήγουν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, στην τσέπη των πολιτών», δήλωσε η πρόεδρος της ανεξάρτητης Επιτροπής για έναν Υπεύθυνο Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό, Μάγια ΜακΓκίνιας.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όσο περισσότερο δανειζόμαστε, τόσο επιδεινώνουμε τον πληθωρισμό, περιορίζουμε άλλες προτεραιότητες του προϋπολογισμού και μας αφήνουμε εκτεθειμένους σε έκτακτες ανάγκες στο εσωτερικό και σε αναταραχές στο εξωτερικό. Είναι εντυπωσιακό πόσο προβλέψιμη μπορεί να γίνει η δημοσιονομική παρακμή μιας παγκόσμιας δύναμης».