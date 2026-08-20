Η υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ στον Ολυμπιακό έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα σίριαλ του καλοκαιριού. Ο Αμερικανός με ελληνικό διαβατήριο δεσμεύεται με τους «ερυθρόλευκους» έως το καλοκαίρι του 2027, όμως το ενδιαφέρον της Ντουμπάι BC άλλαξε τα δεδομένα, καθώς η ομάδα των ΗΑΕ του προσφέρει ιδιαίτερα υψηλές απολαβές, δίχως ωστόσο να μπορεί να τα βρει με τον Ολυμπιακό.

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