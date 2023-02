ΝΒΑ: Ευκαιρία για τους Μπακς να πατήσουν κορυφή στην Ανατολή

Παρά το γεγονός ότι οι Μιλγουόκι Μπακς δεν αγωνίστηκαν τα ξημερώματα, ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι! Η Νέα Υόρκη πραγματοποιώντας μεγάλη εμφάνιση επικράτησε με 109-94 της Βοστώνης. Όπερ σημαίνει ότι η παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα έχει την ευκαιρία απέναντι στους Νετς να ανέβουν στην πρώτη θέση της Ανατολής.

Jalen Brunson shows off some handle to pick up the and-one 👀



Knicks lead 49-33 in Q2.https://t.co/0rrSPxOHD0 pic.twitter.com/5LNy2iqsPL — NBA (@NBA) February 28, 2023

Οι Νικς συνεχίζουν τις εντυπωσιακές εμφανίσεις και έφτασαν να προηγούνται μέχρι και 14 πόντους. Ο Τζούλιους Ραντλ με 23 πόντους, πρωταγωνίστησε για τους νικητές, ενώ κορυφαίος για τους Σέλτικς, ήταν ο Μάλκομ Μπρόγκντον με 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Julius Randle scored 23 to lead the @nyknicks to their 6th straight win!



Immanuel Quickley: 23 PTS, 3 REB, 4 3PM



For more, download the NBA app:

📲 https://t.co/WFdLNEjikq pic.twitter.com/gZAO4RO9tx — NBA (@NBA) February 28, 2023

Με το διπλό έφυγε από τη Φιλαδέλφεια το Μαϊάμι όπου επικράτησε σε ένα άκρως οριακό παιχνίδι με 101-99. Οι Σίξερς ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος και πήραν προβάδισμα με 8 πόντους, αλλά δεν μπόρεσαν να πάρουν διαφορά ασφαλείας. Τα τελευταία λεπτά ήταν δραματικά με το... προβάδισμα να αλλάζει χέρια συνέχεια. Η τελευταία επίθεση ήταν για τους Σίξερς, αλλά το τρίποντο του Χάρντεν δεν βρήκε τον στόχο.

Sixers have cut the Heat lead to 2 with 4:07 remaining 👀



Watch it live on NBA TV!https://t.co/ykiYyzWfXQ pic.twitter.com/mX380CPOpK — NBA (@NBA) February 28, 2023

Ο Τζίμι Μπάτλερ με 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Χιτ, ενώ ο Ζοέλ Εμπίιντ με 27 πόντους, 12 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ηγήθηκε για τους Σίξερς.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Σάρλοτ - Ντιτρόιτ 117-106

Φιλαδέλφεια - Μαϊάμι 99-101

Νέα Υόρκη - Βοστώνη 109-94

Νέα Ορλεάνη - Ορλάντο 93-101