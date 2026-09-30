Ολοκληρώθηκε με οκτώ αναμετρήσεις η πρώτη ημέρα της 2ης αγωνιστικής της Euroleague με τον Ολυμπιακό να κάνει το 2/2, περνώντας με 91-93 από το Κάουνας, την ώρα που την αήττητη πορεία τους συνεχίζουν επίσης η Φενέρμπαχτσε, η Παρτίζαν, η Βαλένθια και η Ντουμπάι BC. Η Βαθμολογία και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής (1-2/10).

Η 2η αγωνιστική της Euroleague είχε πλούσιο θέαμα και καταπληκτικές αναμετρήσεις που κρίθηκαν στο τελευταίο δευτερόλεπτο, επιβεβαιώνοντας τον τεράστιο ανταγωνισμό που μας επιφυλάσσει η νέα σεζόν.

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