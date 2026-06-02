Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στην οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού εν όψει των τελικών της Greek Basketball League απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Μόντε Μόρις έμεινε εκτός, με τον Κόρι Τζόσεφ να παίρνει τη θέση του στο ρόστερ των ξένων.

Η τελική οκτάδα του Ολυμπιακός διαμορφώνεται πλέον ως εξής: Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Ουόρντ, Κόρι Τζόσεφ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Εβάν Φουρνιέ.

Εκτός τελικής λίστας, πέρα από τον Μόρις, μένουν επίσης οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Μουσταφά Φαλ, οι οποίοι δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους τελικούς.

Σημειώνεται πως στον κάθε τελικό ο Μπαρτζώκας θα πρέπει να επιλέγει έξι Αμερικανούς από το διαθέσιμο σύνολο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα είναι διαθέσιμος για το Game 1 (3/6, 21:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τενοντίτιδας τις τελευταίες ημέρες.