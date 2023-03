Αποσύρει τη φανέλα του Σπανούλη με το Νο7 η ΚΑΕ Ολυμπιακός

Ο τελευταίος παίκτης που φόρεσε τη φανέλα με το Νο 7 στον Ολυμπιακό θα είναι για πάντα ο Βασίλης Σπανούλης.

Kι αυτό γιατί η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποφάσισε ν' αποσύρει τη φανέλα του "Kill-Bill" για να τιμήσει τον πρώην αρχηγό της και έναν από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους παίκτες στην Ιστορία του μπάσκετ.

Το Νο 7 είναι ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό νούμερο για την ομάδα του Πειραιά, απόδειξη του σεβασμού προς το πρόσωπο του Βασίλη Σπανούλη στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ. Η λαμπρή εκδήλωση, κατά την οποία η φανέλα του Νο 7 του Βασίλη Σπανούλη θα κρεμαστεί στον «ουρανό» του ΣΕΦ προγραμματίστηκε για τις 17 Σεπτεμβρίου.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρεται:

«A champion is one who is remembered. A legend is one who is never forgotten.” - Matshona Dhliwayo («Πρωταθλητής είναι κάποιος που τον θυμούνται.Μύθος είναι εκείνος που δεν ξεχνιέται ποτέ).

Με ένα ξεχωριστό event στις 17/09/2023, που θα περιλαμβάνει μοναδικές και ιστορικές στιγμές, η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα τιμήσει τον Θρύλο, Βασίλη Σπανούλη και είναι έτοιμη να σηκώσει στον «ουρανό» του ΣΕΦ τη φανέλα με το Νο7!

Μείνετε συντονισμένοι... ».