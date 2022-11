Έρχεται στην Αθήνα ο Μποντιρόγκα, θα παρακολουθήσει το ματς του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια

Την πρώτη του επίσκεψη στη χώρα μας με την ιδιότητα του νέου προέδρου της Euroleague θα πραγματοποιήσει τις προσεχείς ημέρες ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ έχει προγραμματίσει συναντήσεις με ανθρώπους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, προκειμένου να συζητήσουν για τη νέα τάξη πραγμάτων στην κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης και τα σημεία που θα «δουλέψουν» από κοινού ομοσπονδία και ομάδες για την βελτίωση της ποιότητας του μπάσκετ.

Σύμφωνα μάλιστα με ορισμένα ρεπορτάζ, ενδέχεται ο Μποντιρόγκα να βρεθεί στο ΟΑΚΑ για να δει από κοντά τις προσπάθειες της πρώην ομάδας του με την Μπασκόνια, την Παρασκευή 11/11 στις 21:30.

Cheerings at OAKA for EuroLeague CEO??

You'd better believe it!



Dejan Bodiroga is expected to land in Athens later this week, and attend Panathinaikos vs Baskonia. pic.twitter.com/yzo8HUfVvQ