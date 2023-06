Τζόκοβιτς: «Δεν είναι τυχαίο που κέρδισα εδώ το 23ο τίτλο μου σε Grand Slam»

Πνιγμένος στην αγκαλιά των παιδιών του και της συζύγου του, αλλά και της ομάδας του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς πανηγύριζε σα μικρό παιδί την κατάκτηση του Ρολάν Γκαρός, που τον έφερε στην κορυφή των κατακτήσεων τίτλων Grand Slam στα χρονικά του τένις (23).

Ο ίδιος στις δηλώσεις που έκανε μετά την απονομή του βαρύτιμου τροπαίου (τρίτο στο Παρίσι) δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τα 23 συνολικά που έχει πάρει σε Major τουρνουά, αφού προηγουμένως έσπευσε να συγχαρεί τον Κάσπερ Ρουντ.

