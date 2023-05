Adidas Next Generation: Λύγισε στο τέλος ο Παναθηναϊκός, ηττήθηκε 67-66 από την Μπαρτσελόνα

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε μέχρις εσχάτων στην πρεμιέρα του Adidas Next Generation, ωστόσο γνώρισε την ήττα στις λεπτομέρειες με 67-66 από την Μπαρτσελόνα.

Οι πράσινοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν τη νίκη στο τέλος, αλλά ο Νεοκλής Αβδάλας αστόχησε, κι έτσι το ροζ φύλλο κατέληξε στους Καταλανούς.

Ο Ανδρέας Κουστένης ήταν ο πρώτος σκόρερ του «τριφυλλιού» με 18 πόντους και 6/12 σουτ, με τον Νεοκλή Αβδάλα να ακολουθεί με 17 πόντους, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ στα 37’13” που αγωνίστηκε μέτρησε 10 πόντους, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Για την Μπαρτσελόνα, μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κασπάρας Γιακουσιόνις, που είχε 19 πόντους, με τον Ντάμε Σαρ να προσθέτει 14 και τον Μακάρ Βορονίν 13. Εντυπωσιακή επίδοση πέτυχε ο Γιουσούφ Τραορέ, που μάζεψε 23 ριμπάουντ!

The game winning BLOCK 👋⛔️ Dame Sarr ensures @FCBbasket U18s start with a win at #AdidasNGT presented by @skweektv pic.twitter.com/sH2cf1bJ2O

.@FCBbasket U18s start Day One of the #AdidasNGT with a narrow victory over @paobcgr U18s



Presented by @skweektv pic.twitter.com/6YmeKf0GIr