Το νέο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ είναι έτοιμο, με τους παίκτες του Δικεφάλου να ξεναγούνται στις νέες εγκαταστάσεις πριν την αυριανή προπόνηση, με τον Ταϊρί να μοιράζεται φωτογραφικό υλικό στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ΠΑΟΚ αναβαθμίζεται σε όλα τα επίπεδα. Λιγότερο από ένα χρόνο από την ανάληψη της ιδιοκτησίας της ομάδας από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη και την πρόθεση της δημιουργίας ενός νέου προπονητικού κέντρου στα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα, το πρότζεκτ του νέου προπονητικού έχει και επίσημα ολοκληρωθεί.

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