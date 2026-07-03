Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι από το πρωί της Δευτέρας (6/7, 10:00), τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-27, με τους ασπρόμαυρους να καλούν άπαντες να αποτελέσουν μέρος της νέας σελίδας στην ιστορία του συλλόγου.

Ο ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφα για την έναρξη της σεζόν 2026-27, με την αναμονή των φίλων του να παίρνει οριστικά τέλος σχετικά με την έναρξη της διάθεσης των καρτών διαρκείας για τη νέα, ιστορική χρονιά του Δικεφάλου, που αλλάζει επίπεδο διοικητικά και αγωνιστικά.

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