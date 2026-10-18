Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών στο μπάσκετ πανηγύρισε ο Πρωτέας Βούλας, ο οποίος επικράτησε με 75-70 του φιλοξενούμενου Αμύντα. Οι γηπεδούχες ανέπτυξαν σημαντική διαφορά στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, όταν ξέφυγαν με 57-34, ωστόσο ο Αμύντας αντέδρασε και επέστρεψε στη διεκδίκηση του αγώνα.

Οι φιλοξενούμενες μείωσαν στους τρεις πόντους (73-70) λίγο πριν από τη λήξη, χωρίς όμως να ολοκληρώσουν την ανατροπή, με τον Πρωτέα να διατηρεί το προβάδισμά του έως το τέλος.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr