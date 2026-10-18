Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη Water Polo League πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με το ευρύ 27-12 του Απόλλωνα Σμύρνης στο Σεράφειο, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν σταδιακά την απόδοσή τους, διατηρώντας τον έλεγχο και διευρύνοντας τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Με επιμέρους 8-1 στην τελευταία περίοδο, οι νταμπλούχοι Ελλάδας έφτασαν σε μια άνετη επικράτηση. Πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν οι Αλαφραγκής και Δήμου, που σημείωσαν από 4 τέρματα.

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