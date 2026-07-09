Το νέο σταθμό στην καριέρα του βρήκε ο Μιχάλης Τσαϊρέλης, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τη νεοφώτιστη ομάδα της Greek Basketball League, Δόξα Λευκάδας.

Ο 38χρονος φόργουορντ αποχαιρέτησε τον Άρη και είπε το «ναι» στους νησιώτες, όπου θα έχει την ευκαιρία να προσφέρει την πολύτιμη εμπειρία του από τα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας ανακοινώνει την απόκτηση του Μιχάλη Τσαϊρέλη, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μιχάλης Τσαϊρέλης (2,08 μ., 23/02/1988) είναι ένας από τους πιο έμπειρους Έλληνες ψηλούς, με πολυετή παρουσία στην GBL και σημαντικές συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η ποιότητα, η προσωπικότητα και οι παραστάσεις του από το υψηλότερο επίπεδο αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για τη νέα προσπάθεια της ομάδας μας.

Η Δόξα Λευκάδας καλωσορίζει τον Μιχάλη Τσαϊρέλη και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία με την φανέλα της ομάδας μας».