Ένα ευρηματικό τρόπο για να περάσει μέσα στο γήπεδο αλκοόλ βρήκε ένα οπαδός του Μεξικού, ωστόσο η προσπάθειά του δεν στέφθηκε με αποτυχία!

Ο Μεξικανός επιχείρησε να μπει στην εξέδρα για το ματς με την Πολωνία, έχοντας κρύψει ποτό μέσα σε κιάλια.

Οι αρχές ασφαλείας όμως τον κατάλαβαν και έτσι παρακολούθησε το παιχνίδι… στεγνός!

Qatari security confiscates binoculars a fan used to hide an alcoholic drink in. pic.twitter.com/btLUYz4F8T