Πανσερραϊκός και Νίκη Βόλου ανοίγουν νέα κεφάλαια με νέα «αφεντικά» στην τεχνική τους ηγεσία. Την ίδια στιγμή, ο Πανιώνιος φιλοδοξεί να επιστρέψει σε τροχιά νικών για να παραμείνει κοντά στην κορυφή.

Ώρα… για την τέταρτη «στροφή» στην τρίτη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου!

Μετά την λευκή ισοπαλία με την ομάδα Αναγέννηση Καρδίτσας, ο Πανιώνιος υποδέχεται στις 16:00 την Ζάκυνθο στην Νέα Σμύρνη και έχει ως μοναδικό στόχο την επιστροφή στα τρίποντα. Το σύνολο του Χουάν Φεράντο πραγματοποίησε ιδανική εκκίνηση στο πρωτάθλημα με 2/2, όμως την προηγούμενη αγωνιστική τα βρήκε δύσκολα στην Θεσσαλία, πέταξε δύο βαθμούς και έχασε έδαφος από την πρώτη θέση.

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