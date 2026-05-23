Δεν αποτελεί είδηση ότι ο Γκαγκάτσης θέλει να φύγει από την ΕΠΟ. Γράφτηκε ότι σκοπεύει να πολιτευτεί με το κόμμα που θα δημιουργήσει ο Τσίπρας. Ισχύει το θέμα. Μαθαίνω ότι ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε κάτι συγκεκριμένο από τον ισχυρό άνδρα της ομοσπονδίας πριν ανακοινωθεί η συνεργασία τους. Να έχει νωρίτερα παραιτηθεί από τον προεδρικό θώκο. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ανακοινωθεί επίσημα το πέρασμα του Μάκη στον πολιτικό στίβο.
Ο Τσίπρας δεν είναι παιδάκι. Είπε στον Μάκη ότι δεν θέλει καμία εμπλοκή με το ποδόσφαιρο. Να μην μεταφερθούν τα προβλήματα του χώρου στο κόμμα του. Πιθανές μελλοντικές εντάσεις… και μπερδέματα.