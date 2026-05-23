Ο Influencer MK βρέθηκε ως καλεσμένος στο Final Four της Euroleague 2026 που πραγματοποιήθηκε στο Telecom Center και οι οπαδοί του Ολυμπιακού που κάθονταν δίπλα από το παρκέ τον έφτυσαν, του πέταξαν νερά και τον έβριζαν επειδή φορούσε πράσινη μπλούζα!

Το απίστευτο σκηνικό πραγματοποιήθηκε λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στην Φενέρμπαχτσε και όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο παρακάτω βίντεο ο Ματ Κιατίπης, όπως είναι το πλήρες όνομα του content creator «γυρίζει» και ένα από τα βίντεο για τα social media την ώρα της επίθεσης, με τον καμεραμάν του να τον ακολουθεί.

