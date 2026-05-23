Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε για την πορεία του «Happy Day», την προσωπική της ζωή, αλλά και το ενδεχόμενο να αποκτήσει άλλο παιδί με τον Θέμη Σοφό.

Η παρουσιάστρια ανέφερε πως η φετινή τηλεοπτική χρονιά ξεκίνησε πολύ θετικά, ωστόσο παραδέχτηκε ότι ένα δύσκολο προσωπικό γεγονός που αφορούσε μέλος της ομάδας της, επηρέασε συναισθηματικά όλη την εκπομπή.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στο νέο της συμβόλαιο με τον Alpha έχει προβλεφθεί και η συμμετοχή της σε κάποιο νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ πέρα από το «Happy Day».

Όσον αφορά την οικογένειά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξήγησε ότι ο σύζυγός της έχει εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία του για περισσότερα παιδιά, ωστόσο η ίδια αισθάνεται ότι έχει ήδη ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι της ζωής της, καθώς μεγαλώνουν ήδη τρία παιδιά μαζί.

Παρόλα αυτά, ξεκαθάρισε πως αν προέκυπτε μια νέα εγκυμοσύνη, θα τη δεχόταν με χαρά, αν και αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά της.

