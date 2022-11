Twitter: Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε στους εργαζόμενους ότι «Τηλεργασία τέλος»

Την επιστροφή στα γραφεία και το τέλος της τηλεργασίας σήμανε ο Ίλον Μασκ για τους εργαζόμενους τους Twitter, προειδοποιώντας τους μάλιστα για τις δύσκολες ημέρες που έρχονται.

Το πρώτο του άμεσο email προς το προσωπικό έστειλε αργά το βράδυ της Τετάρτης (9/11). Εκεί ανέφερε πως απαγορεύει την εξ αποστάσεως εργασία, δηλώνοντας ότι περιμένει τους εργαζόμενους στο γραφείο για τουλάχιστον 40 ώρες την εβδομάδα.

Πριν από την άφιξη του Μασκ, το Twitter είχε δημιουργήσει μια μόνιμη τηλεργασία από οπουδήποτε για τους εργαζομένους του, πολλοί από τους οποίους είχαν αρχικά οδηγηθεί σε εξ αποστάσεως εργασία λόγω της πανδημίας. Ήταν ένα από τα πρώτα θέματα σε μια συνομιλία που είχε ο Μασκ με το προσωπικό του Twitter, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για την αγορά της εταιρείας νωρίτερα φέτος. Είπε τότε ότι είναι κατά της απομακρυσμένης εργασίας και θα χορηγούσε εξαιρέσεις μόνο κατά περίπτωση.

Επίσης, έχει βάλει τέλος στις «ημέρες ανάπαυσης» που είχε το προσωπικό του Twitter, όπως ανέφερε το Bloomberg News -επρόκειτο για ένα ρεπό τον μήνα, που καθιερώθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας.

Το e-mail του έρχεται εν μέσω σαρωτικών αλλαγών στο Twitter από τότε που έγινε επικεφαλής του πριν από δύο εβδομάδες. Έχει απολύσει σχεδόν το μισό εργατικό δυναμικό του κολοσσού, ενώ αύξησε την τιμή επαλήθευσης για τη συνδρομή Twitter Blue στα 8 δολάρια το μήνα. Ο Μασκ είπε στους εργαζόμενους στο email ότι θέλει να δει τις συνδρομές να αντιστοιχούν στο ήμισυ των εσόδων του Twitter.

«Ο δρόμος μπροστά μας είναι επίπονος και θα απαιτήσει έντονη δουλειά για να πετύχει», έγραψε επίσης ο Μασκ στο mail που απεύθυνε στους υπαλλήλους.

Σε ξεχωριστό email, πρόσθεσε ότι «τις επόμενες ημέρες, η απόλυτη κορυφαία προτεραιότητα της εταιρείας είναι ο εντοπισμός και η αναστολή τυχόν λογαριασμών bots/trolls/spam».

Are you seeing far fewer bots/scams/spam?