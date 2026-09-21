Κατηγορηματικά αντίθετος με τα καταστροφολογικά σενάρια που θέλουν την ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) να συνιστά υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα εμφανίζεται ο διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, ο ισχυρός άνδρας της τεχνολογίας αποδόμησε τις «αφηγήσεις περί Αποκάλυψης», χαρακτηρίζοντάς τες υπερβολικές.

«Το 2030 δεν πρόκειται να είναι το τέλος του κόσμου. Υπάρχει 0% πιθανότητα να είναι το τέλος του κόσμου», υπογράμμισε ο Χουάνγκ. Ο ίδιος χαρακτήρισε «ανόητες τις δηλώσεις για το τέλος του κόσμου, που σπέρνουν τον φόβο σε ολόκληρη την Αμερική», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Το να τρομάζουμε τον κόσμο είναι περιττό. Είναι ανεύθυνο».

Αφήνοντας μάλιστα αιχμές για τα πραγματικά κίνητρα όσων τροφοδοτούν τον συγκεκριμένο πανικό, σημείωσε: «Πιθανώς το κάνουν για κρυφούς λόγους. Ίσως πρόκειται για πολιτική, ίσως για κάτι άλλο. Ό,τι κι αν είναι, το 2030 δεν θα έρθει το τέλος του κόσμου. Η πιθανότητα είναι 0%».

Διχασμός στη Silicon Valley

Οι δηλώσεις του CEO της Nvidia, ο οποίος πιστεύει ότι διανύουμε ήδη τη «χρυσή εποχή» της τεχνολογίας, έρχονται σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης στη Silicon Valley σχετικά με την ταχύτητα εξέλιξης της ΑΙ. Η συζήτηση πήρε μεγάλες διαστάσεις μετά από αναρτήσεις του Τζέικομπ Κόξον, πρώην ερευνητή της Anthropic, ο οποίος προειδοποίησε ότι κορυφαίοι developers «πιστεύουν πραγματικά ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας».

Σε ανάρτησή του στο «X», η οποία συγκέντρωσε πάνω από 800.000 likes, ο Κόξον ανέφερε: «Πέρασα τα τελευταία τρία χρόνια κάνοντας έρευνα για την προεκπαίδευση μοντέλων τόσο στην OpenAI, όσο και στην Anthropic. Καμία από τις δύο εταιρείες δεν ενεργεί υπεύθυνα. Κάνουν έναν αγώνα δρόμου προς την αυτοβελτιούμενη υπερνοημοσύνη και παίζουν τη ζωή μας στα ζάρια».

Η ανησυχία αυτή δεν περιορίζεται σε μεμονωμένους ερευνητές. Ηγετικά στελέχη του κλάδου, όπως ο Ντάριο Αμοντέι, συνιδρυτής της Anthropic (δημιουργού του γλωσσικού μοντέλου Claude), ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, αλλά και ο Ίλον Μασκ (Tesla, SpaceX), έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις, απευθύνοντας εκκλήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης της ΑΙ. Ο Χουάνγκ, ωστόσο, απορρίπτει συλλήβδην τις δυσοίωνες προβλέψεις, τονίζοντας ότι «δεν στηρίζονται στην επιστήμη».

Η κυριαρχία της Nvidia και το ρυθμιστικό πλαίσιο

Ο ρόλος της Nvidia στην τρέχουσα «επανάσταση» είναι κομβικός. Η εταιρεία προμηθεύει με εξειδικευμένα chips, τα οποία παρέχουν την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ, σχεδόν όλους τους κολοσσούς που εκπαιδεύουν μοντέλα μηχανικής μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI και Anthropic. Αυτή η κυριαρχία έχει εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή της αξία στα 5,3 τρισ. δολάρια, καθιστώντας την την πολυτιμότερη εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο. Παράλληλα, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Nvidia σχεδιάζει να διευρύνει το αποτύπωμά της, αναπτύσσοντας ένα νέο μοντέλο ανοιχτού κώδικα για να ανταγωνιστεί τους βασικούς παίκτες σε ΗΠΑ και Κίνα.

Απαντώντας σε όσους θεωρούν ότι τα τεράστια οικονομικά οφέλη της εταιρείας ίσως επισκιάζουν τα ζητήματα ασφάλειας, ο Χουάνγκ ήταν σαφής: «Η επιτυχία της εταιρείας μας συνδέεται άμεσα με την ασφαλή ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Αν δεν συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, η αξία μας θα μειωθεί».

Όσον αφορά την ανάγκη για νέους περιορισμούς, ο Χουάνγκ συντάχθηκε με την άποψη του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως επισημαίνει η New York Post, ο ισχυρός άνδρας της Nvidia υποστηρίζει ότι οι υπάρχοντες αμερικανικοί νόμοι, όπως αυτοί για την ευθύνη προϊόντων και τις μη εξουσιοδοτημένες εισόδους, αρκούν.

«Έχετε κάθε είδους ευθύνες που συνδέονται με την κυβερνοασφάλεια και τους νόμους περί ευθύνης για ζημιές. Εφαρμόστε πρώτα αυτούς τους νόμους, μην αφήσετε αυτή την αφήγηση περί Αποκάλυψης να επιτρέψει σε κάποιον να απαλλαγεί από τους νόμους που ήδη ισχύουν», κατέληξε.