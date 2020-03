Amnesia: Rebirth - Επιστρέφει η σειρά τρόμου

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά το πρώτο παιχνίδι της σειράς, το Amnesia: The Dark Descent, η Frictional Games ανακοίνωσε το νέο μέλος, το Amnesia: Rebirth. Πρόκειται για το τρίτο παιχνίδι της σειράς τρόμου, μετά τα Amnesia: The Dark Descent του 2010 και Amnesia: A Machine for Pigs του 2013.



Στην ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι θα δούμε νέα πρωταγωνίστρια, νέο setting και νέα ιστορία. O creative director του παιχνιδιού, Thomas Grip, μίλησε για τη σημασία της απουσίας επανάληψης στο είδος των παιχνιδιών τρόμου, καθώς είναι "θανάσιμο αμάρτημα", όπως το χαρακτήρισε. "Χρειάζεται να κρατάμε τους παίκτες σε εγρήγορση καθ' όλη τη διάρκεια. Χρειάζεται να ανατρέψουμε τις προσδοκίες, να διαμορφώσουμε παλιότερες λειτουργίες και να ανεβάσουμε τον πήχη σε σχέση με όλα έχετε δει ως τώρα από εμάς.", ανέφερε ο δημιουργός.



Θα αναλάβετε τον ρόλο της Tasi Trianon, που ξυπνά στην έρημο της Αλγερίας και πρέπει να βρει τον δρόμο της μέσω εξερεύνησης, επίλυσης γρίφων και διαχείρισης των ελαχίστων πόρων που θα τη βοηθήσουν στο ταξίδι της.







Το πρώτο παιχνίδι της σειράς ήταν μεγάλη επιτυχία ανάμεσα στους fans του είδους και το έμμεσο sequel, το A Machine for Pigs, ήρθε από διαφορετική εταιρεία ανάπτυξης, την The Chinese Room, χρησιμοποιώντας ένα νέο setting.







Ο προηγούμενος τίτλος της Frictional Games, το SOMA του 2015, εστίασε περισσότερο στην αφήγηση και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές.





Το Amnesia: Rebirth θα κυκλοφορήσει για PlayStation 4 και PC το Φθινόπωρο.