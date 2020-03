Διαθέσιμο άμεσα το Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered;

Σύμφωνα με μια καταχώρηση στο PlayStation Store, που πλέον δεν είναι διαθέσιμη, διέρρευσε η σχεδόν σίγουρη κυκλοφορία του Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.



Έπειτα από μπόλικες φήμες που βασίζονταν κυρίως σε data-mining από το Warzone, έρχεται νέα ανεπίσημη επιβεβαίωση, αυτήν τη φορά από καταχώρηση στο PlayStation Store της Γερμανίας.



Επιπρόσθετα, διέρρευσε στο Twitter το trailer του παιχνιδιού:



BREAKING: Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered Trailer has been leaked.



RT if you're hyped. pic.twitter.com/5FipfcNt1N — MW2 Remastered (@MW2Remastered4K) March 30, 2020





Το πρώτο Modern Warfare (ολοκληρωμένος τίτλος: Call of Duty 4: Modern Warfare) έγινε remaster και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία το 2016, όταν κυκλοφόρησε πλάι στο Infinite Warfare. Η εξαιρετική δουλειά που είχε γίνει στο παιχνίδι ήταν στα όρια του remake και από τότε περιμέναμε με ανυπομονησία το remaster του δεύτερου τίτλου.





Απ' ό,τι φαίνεται και από το όνομα, το Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaing Remastered δεν θα περιλαμβάνει το multiplayer μέρος του παιχνιδιού, που είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 2009, αλλά μόνο το campaign. Αξίζει να σημειωθεί ότι το remaster του προηγούμενου τίτλου, που κυκλοφόρησε το 2016 διέθετε και multiplayer μέρος, όμως ενδεχομένως αυτήν τη φορά, η Activision δεν θέλει να διχάσει το online κοινό της, αφού προστίθενται συνεχώς νέες πίστες στο περσινό Call of Duty: Modern Warfare. Αν μπερδευτήκατε με τα ονόματα, δεν φταίτε εσείς. Το Modern Warfare του 2019 είναι εντελώς νέο παιχνίδι και αποτελεί στην ουσία reboot για τη σειρά.







Το παιχνίδι αναμένεται να έχει νέα, εντελώς ανανεωμένα γραφικά, με υποστήριξη 4K, HDR, βελτιωμένα textures, animations, φωτισμό και άλλα πολλά, σύμφωνα με την καταχώρηση στο γερμανικό PS Store.







Η Activision ακόμη και τώρα δεν έχει ανακοινώσει επίσημα κάτι, όμως όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει σε ψηφιακή μορφή για PC, PlayStation 4 και Xbox One, αύριο, 31 Μαρτίου. Αναμένουμε και επίσημη επιβεβαίωση.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης