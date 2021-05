Ένα παιχνίδι για το Nintendo Switch που… δεν πρέπει να χάσεις

Πολλές φορές έχουμε αναφέρει ότι η νεότερη κονσόλα της Nintendo, το υβριδικό/φορητό Nintendo Switch, έχει περάσει σαν οδοστρωτήρας από την gaming βιομηχανία, έχει σπάσει πολλαπλά ρεκόρ και οδεύει για την επίτευξη άλλων. Η Nintendo έχει βρει τη μαγική συνταγή και δεν την αφήνει…



Ένα από τα παιχνίδια που βοήθησαν στην αναγνωρισιμότητα και εν τέλει στην τεράστια επιτυχία της κονσόλας της Nintendo, όταν ξεκίνησε το 2017, ήταν το -θρυλικό πλέον- The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ο πολυαναμενόμενος -τότε- τίτλος της πασίγνωστης σειράς ήρθε κι έφερε τα πάνω κάτω. Τα σύγχρονα video games θέλουν να γίνουν σαν αυτό και οι επιρροές του θα φαίνονται στα παιχνίδια για πολλά χρόνια μέχρι να σβήσει η «φωτιά» του. Με πάνω από 22 εκατ. σε πωλήσεις και αμέτρητα βραβεία σε όλο τον κόσμο, το Breath of the Wild θεωρείται πλέον «κλασικός» τίτλος και ένας από τους νεότερους που καταφέρνει να αποκτήσει τέτοιο “status”.





Αναμενόμενο ήταν λοιπόν, η ζήτηση για μια συνέχεια του τίτλου αυτού να φτάσει σε τρομακτικά μεγάλα ύψη. Το sequel ήδη έχει ανακοινωθεί και ετοιμάζεται από τη Nintendo, χωρίς όμως να έχουμε ακόμη αρκετές πληροφορίες. Το διψασμένο κοινό των Zelda-fans όμως μπορεί να σβήσει τη δίψα του με ένα άλλο παιχνίδι, έναν τίτλο που κυκλοφόρησε για να δείξει μια άλλη πλευρά της πριγκίπισσας Zelda και κατ’ επέκταση της ίδιας της σειράς “The Legend of Zelda”.



To Hyrule Warriors: Age of Calamity έρχεται να δείξει στους παίκτες τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν 100 χρόνια πριν την επική ιστορία του Breath of the Wild. Στήνει τις βάσεις για το σενάριο και μας δείχνει πώς κατέληξαν οι χαρακτήρες μας όπως τους βλέπουμε στο παιχνίδι του 2017. To Age of Calamity είναι το απόλυτο prequel για το Breath of the Wild και αποτελεί ιδανικό πακέτο μαζί με εκείνο για να γνωρίσετε την ιστορία του Link και της πριγκίπισσας Zelda στην ολότητά της.







Θα έχετε τη δυνατότητα να αναλάβετε τον ρόλο τόσο του Link και της Zelda, όσο και των τεσσάρων Πρωταθλητών του Hyrule, καθώς προσπαθούν να σταματήσουν την καταστροφή που θέλει να προκαλέσει ο Calamity Ganon. Πρόκειται για μια μοναδική ιστορία που θα σας δείξει το Hyrule από διαφορετική σκοπιά και θα σας επιτρέψει να αλλάξετε το πεπρωμένο ολόκληρου του βασιλείου!



Το Hyrule Warriors: Age of Calamity έρχεται και με σημαντικές διαφορές σε σχέση με αυτά που έχετε συνηθίσει ήδη από τη σειρά. Η εταιρεία ανάπτυξης που βρίσκεται πίσω από τον τίτλο είναι η Koei Tecmo, γνωστή για τη δουλειά της με τους τίτλους Dynasty Warriors. Το Age of Calamity συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία των παιχνιδιών "warriors" μαζί με τη μυθολογία του "The Legend of Zelda" για κάτι που πραγματικά δεν έχετε ζήσει ξανά, σε έναν τίτλο που οι εχθροί σας θα σας επιτίθενται… κατά δεκάδες!







Οι μάχες είναι πολύ διασκεδαστικές με μοναδική ροή, καθώς θα πρέπει να βρείτε τρόπους να αντιμετωπίσετε εχθρούς κάθε είδους μέσω ξεχωριστών επιθέσεων, που κάνουν το gameplay του παιχνιδιού ιδιαίτερα ταιριαστό για τους πασίγνωστους ήρωες της σειράς. Από τον χάρτη θα μπορείτε να επιλέξετε αποστολές για να βοηθήσετε τον λαό του Hyrule, να δοκιμάσετε διάφορες προκλήσεις, να ξεκλειδώσετε αναβαθμίσεις και άλλα πολλά.



Αν όλα τα παραπάνω σας ακούγονται ενδιαφέροντα, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε το demo του παιχνιδιού, το οποίο είναι διαθέσιμο για download στο eShop της Nintendo, και να παίξετε το πρώτο κεφάλαιο. Αν, από την άλλη, έχετε ήδη δει το παιχνίδι στο Nintendo Switch και θέλετε κι άλλο, τότε μπορείτε να αγοράσετε και πάλι μέσω του eShop το "Expansion Pass" του παιχνιδιού, το οποίο προσθέτει νέες ιστορίες και χαρακτήρες, επεκτείνοντας την εμπειρία.



To παιχνίδι κυκλοφορεί από τη CD Media και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα γι' αυτό, μπορείτε να πατήσετε εδώ.