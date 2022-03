Gaming: Τα δωρεάν παιχνίδια για PlayStation, Xbox και PC | Απρίλιος 2022

Του Παύλου Κρούστη



Ανακοινώθηκαν τα δωρεάν παιχνίδια που θα δώσουν οι gaming υπηρεσίες για PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox 360 και PC για τον μήνα Απρίλιο. Κάθε μήνα προσφέρουν παιχνίδια για τους επί πληρωμή συνδρομητές τους, αλλά και κάποια εντελώς δωρεάν συνήθως για τους χρήστες PC.



(Σημείωση: Η έννοια "δωρεάν" χρησιμοποιείται ευρύτερα, καθώς υπάρχει ήδη το κόστος της κάθε συνδρομής, ενώ τα παιχνίδια στην ουσία δίνονται χωρίς επιπλέον κόστος.)



PlayStation Plus (PS5 / PS4)







Hood: Outlaws & Legends (PS4 / PS5) (διαθέσιμο από 05/04 έως 02/05)

(PS4 / PS5) (διαθέσιμο από 05/04 έως 02/05) SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (PS4) (διαθέσιμο από 05/04 έως 02/05)

(PS4) (διαθέσιμο από 05/04 έως 02/05) Slay the Spire (PS4) (διαθέσιμο από 05/04 έως 02/05)



Σημ.: Οι εκδόσεις PS4 μπορούν να παίξουν στις κονσόλες PS5. Οι εκδόσεις PS5 δεν μπορούν να παίξουν σε κονσόλες PS4.





Το PlayStation Plus αποτελεί την συνδρομητική υπηρεσία της Sony για το PlayStation που επιτρέπει στους χρήστες να παίξουν online multiplayer, να επωφεληθούν ειδικών εκπτώσεων, να λάβουν μέρος σε πρώιμες δοκιμαστικές εκδόσεις παιχνιδιών και άλλα πολλά. Μία από τις παροχές της υπηρεσίας είναι και 3 δωρεάν παιχνίδια κάθε μήνα για PlayStation 4 και PlayStation 5. Τα παιχνίδια αυτά, από τη στιγμή που θα τα προσθέσετε στη συλλογή σας, μπορείτε να τα κατεβάσετε, να παίξετε και να τα σβήσετε όσες φορές θέλετε, όσο είναι ενεργή η PS Plus συνδρομή σας. Αν διακόψετε τη συνδρομή σας, δεν χάνετε τα παιχνίδια, αλλά θα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, όταν θα ενεργοποιήσετε ξανά τη συνδρομή.



Αποκλειστικά για τους χρήστες PlayStation 5, οι συνδρομητές PS Plus μπορούν να απολαύσουν επιπλέον και ανά πάσα ώρα μια σειρά από τους καλύτερους τίτλους του PlayStation 4 μέσω backwards compatibility, που ονομάζεται PlayStation Plus Collection. Αν κάνετε redeem κάποιον τίτλο, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτόν για όσο διαρκεί η PS Plus συνδρομή σας. H συλλογή αυτή περιλαμβάνει τα: Batman: Arkham Knight, Battlefield 1, Bloodborne, Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition , Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Days Gone, Detroit: Become Human, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition, God of War, inFamous Second Son, Monster Hunter: World, Mortal Kombat X, Persona 5*, Ratchet and Clank, Resident Evil 7: biohazard, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: A Thief's End, Until Dawn.



*Από τις 11/5/22, το Persona 5 δεν θα είναι διαθέσιμο πλέον στο PlayStation Plus Collection. Όποιος επιθυμεί, μπορεί να το προσθέσει στη βιβλιοθήκη του έως τότε και στη συνέχεια θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό, εφόσον διατηρεί συνδρομή PS Plus. Μετά την παραπάνω ημερομηνία, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης του συγκεκριμένου τίτλου στη βιβλιοθήκη ως "δωρεάν" τίτλος.



Xbox Games with Gold (Xbox Series X|S / Xbox One / Xbox 360)



Another Sight (διαθέσιμο από 01/04 έως 30/04)

(διαθέσιμο από 01/04 έως 30/04) Hue (διαθέσιμο από 16/04 έως 15/05)

(διαθέσιμο από 16/04 έως 15/05) Outpost Kaloki X (διαθέσιμο από 01/04 έως 15/04)

(διαθέσιμο από 01/04 έως 15/04) MX vs ATV Alive (διαθέσιμο από 16/04 έως 30/04)



Σημ: Οι εκδόσεις Xbox Series X|S παίζουν αποκλειστικά σε κονσόλες Xbox Series X|S. Οι εκδόσεις Xbox One παίζουν σε Xbox Series X|S και Xbox One. Οι εκδόσεις Xbox 360 παίζουν σε Xbox Series X|S, Xbox One και Xbox 360.



Η συνδρομή Xbox Live Gold για τους χρήστες Xbox λειτουργεί αντίστοιχα με το PS Plus. Μέσω της συνδρομής Gold έχετε πρόσβαση σε online multiplayer, σε ειδικές εκπτώσεις, σε δοκιμαστικές εκδόσεις παιχνιδιών και πολλά ακόμη. Μία από τις παροχές είναι και 4 δωρεάν παιχνίδια κάθε μήνα, τα οποία είναι συνήθως εκδόσεις Xbox One και παλαιότερες (Xbox 360 ή και original Xbox), που μέσω backwards compatibility παίζουν σε κονσόλες Xbox One και Xbox Series X|S.



Xbox Game Pass (Console / PC)





Προστέθηκαν πρόσφατα:



Crusader Kings III (Console)

(Console) Super Mega Baseball 3 (PC)

(PC) Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (PC)

(PC) Tom Clancy's Rainbow Six Siege (PC)

(PC) A Memoir Blue (Console και PC)

(Console και PC) Norco (PC)

(PC) F1 2021 (Console)

(Console) Kraken Academy!! (Console και PC)

(Console και PC) Tainted Grail: Conquest (Console)

(Console) Zero Escape: The Nonary Games (Console και PC)

(Console και PC) Shredders (Console και PC)

(Console και PC) The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Console)

(Console) Tunic (Console)

(Console) Paradise Killer (Console και PC)

(Console και PC) Young Souls (Console και PC)

(Console και PC) Marvel’s Guardians of the Galaxy (Console και PC)

(Console και PC) Kentucky Route Zero (Console και PC)

(Console και PC) Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Console και PC)

(Console και PC) A Memoir Blue (Console)

(Console) Far: Changing Tides (Console και PC)



Προστίθενται σύντομα:



Weird West (Console) (διαθέσιμο από 31/3)

(Console) (διαθέσιμο από 31/3) MLB The Show 22 (Console) (διαθέσιμο από 5/4)

(Console) (διαθέσιμο από 5/4) Two Point Campus (Console και PC) (διαθέσιμο από 17/5)

(Console και PC) (διαθέσιμο από 17/5) Sniper Elite 5 (Console) (διαθέσιμο από 26/5)

(Console) (διαθέσιμο από 26/5) Flintlock: The Siege of Dawn (Console) (διαθέσιμο μέσα στο 2022)

(Console) (διαθέσιμο μέσα στο 2022) Escape Academy (Console και PC) (διαθέσιμο μέσα στο 2022)



Αποχωρούν από την υπηρεσία στις 31/3:



Madden NFL 20 (Console και PC)

Narita Boy (Console και PC)

Shadow Warrior 2 (Console και PC)



Αποχωρεί από την υπηρεσία στις 11/4:

Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep, and Forsaken (PC)

Οι χρήστες Xbox και PC μπορούν να επιλέξουν μια άλλη συνδρομή, το Xbox Game Pass, το οποίο επίσης προσθέτει παιχνίδια κάθε μήνα, αλλά προσφέρει και ειδικές εκπτώσεις σε παιχνίδια και DLC, σε περίπτωση που θέλετε να τα αγοράσετε για να τα έχετε ακόμη κι αν λήξει η συνδρομή σας. Το Xbox Game Pass διαθέτει έναν κατάλογο με 100+ παιχνίδια (συνήθως 300+). Όσο διατηρείτε συνδρομή, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα παιχνίδια, να τα κατεβάσετε, να παίξετε, να τα σβήσετε και να τα ξανακατεβάσετε όσες φορές θέλετε, για όσο διαρκεί η συνδρομή σας. Σημειώνουμε ότι οι συνδρομές Xbox Game Pass είναι 2 διαφορετικές: για τους χρήστες κονσόλας υπάρχει το Xbox Game Pass (for Console) και για τους χρήστες PC, υπάρχει το PC Game Pass (πρώην Xbox Game Pass for PC). Οι δύο συνδρομές είναι ξεχωριστές, με κάποιες μικρές διαφορές στα προσφερόμενα παιχνίδια. Υπάρχει μια τρίτη συνδρομή Game Pass συνδρομή, που λειτουργεί συνδυαστικά: Xbox Game Pass Ultimate. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται το Xbox Game Pass (for Console), το PC Game Pass, το Xbox Live Gold (πληροφορίες πιο πάνω), αλλά και τα παιχνίδια της συνδρομητικής υπηρεσίας της EA, EA Play. Αν έχετε Xbox Game Pass Ultimate, έχετε πρόσβαση και στα παιχνίδια για Android ή cloud, μέσω streaming, στο κινητό σας. Μπορείτε να κατεβάσετε μέσω του Play Store την εφαρμογή Xbox Game Pass και να δοκιμάσετε αν υπάρχουν οι τεχνικές προϋποθέσεις για να παίξετε μέσω streaming. Ακόμη δεν υποστηρίζεται επίσημα στην Ελλάδα.



Τα παιχνίδια που γίνονται διαθέσιμα με το Xbox Game Pass διατίθενται μέχρι να ανακοινωθεί η αποχώρησή τους από το πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε μετά από μερικούς μήνες, είτε σε πολλές περιπτώσεις και... καθόλου, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τους τίτλους Xbox Game Studios.



Prime Gaming (πρώην Twitch Prime)







Crypto Against All Odds (διαθέσιμο από 1/3)

(διαθέσιμο από 1/3) Look Inside (διαθέσιμο από 1/3)

(διαθέσιμο από 1/3) Madden NFL 22 (διαθέσιμο από 1/3)

(διαθέσιμο από 1/3) Pesterquest (διαθέσιμο από 1/3)

(διαθέσιμο από 1/3) SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (διαθέσιμο από 1/3)

(διαθέσιμο από 1/3) The Stillness of the Wind (διαθέσιμο από 1/3)

(διαθέσιμο από 1/3) Surviving Mars (διαθέσιμο από 1/3)

(διαθέσιμο από 1/3) The Elder Scrolls IV: Oblivion GOTY Edition (διαθέσιμο από 1/4)

(διαθέσιμο από 1/4) Galaxy of Pen and Paper (διαθέσιμο από 1/4)

(διαθέσιμο από 1/4) Guild fo Ascension (διαθέσιμο από 1/4)

(διαθέσιμο από 1/4) House of 1000 Doors: Family Secrets (διαθέσιμο από 1/4)

(διαθέσιμο από 1/4) Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge (διαθέσιμο από 1/4)

(διαθέσιμο από 1/4) Nanotale - Typing Chronicles (διαθέσιμο από 1/4)

(διαθέσιμο από 1/4) Plants vs Zombies: Battle for Neighborville (διαθέσιμο από 1/4)

(διαθέσιμο από 1/4) Turnip Boy Commits Tax Evasion (διαθέσιμο από 1/4)



Το Prime Gaming (πρώτην Twitch Prime) αποτελεί gaming συνδρομή, αντίστοιχη με αυτές των Xbox Live Gold και PlayStation Plus, όμως απευθύνεται αποκλειστικά σε PC χρήστες. Η συνδρομή συνδυάζεται με πολλά πλεονεκτήματα, καθώς αγοράζοντας Prime Gaming, έχετε πρόσβαση στο Amazon Prime, που σας δίνει πολλά ατού για αγορές από το Amazon, αλλά και πρόσβαση στην τηλεοπτική συνδρομητική υπηρεσία Prime Video, ανάμεσα σε άλλα. Τα περισσότερα παιχνίδια που δίνει η υπηρεσία μπορείτε να τα παίξετε μέσω του νέου client, Amazon Games.



Epic Games Store







City of Brass (διαθέσιμο από 31/03 έως 06/04)

(διαθέσιμο από 31/03 έως 06/04) Total War: Warhammer (διαθέσιμο από 31/03 έως 06/04)