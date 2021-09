Το eGaming powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιστρέφει!

Μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας, το eGaming επιστρέφει! Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υποδέχεται ξανά το eGaming powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Περίπτερο 17 - ένα από τα πιο πρωτοποριακά gaming events της Ελλάδας, που έβαλε τα θεμέλια και καθιέρωσε επίπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών για τα gaming events στη χώρα μας.

Από το 2014 και κάθε επόμενη χρονιά, αποτελούσε τοπ προορισμός για τους επισκέπτες της έκθεσης, οι οποίοι ξεπερνούσαν τους 100.0000, λαμβάνοντας επαίνους. Ήταν σημείο σταθμός για το gaming στην Ελλάδα, καθώς φιλοξένησε για πρώτη φορά εταιρείες από το εξωτερικό (πχ. Ubisoft, Bandai, Nintendo) οι οποίες μοιράστηκαν με τους Έλληνες επισκέπτες κώδικα ακυκλοφόρητων παιχνιδιών τους, όπως τα Tekken 7, Assassin’s Creed Origins, South Park Stick of Truth, For Honor, NBA2K και πολλά ακόμα, όπως την πρώτη εκθεσιακή εμφάνιση της Nintendo στην Ελλάδα, την παγκόσμια αποκάλυψη του νέου λογότυπου της Alienware, την πρώτη παρουσίαση/δοκιμή από το κοινό των κονσολών Xbox One S|X, πρωτοποριακά VR activation με το AMANDA Project κ.ά.. Όλα τα παραπάνω, πλαισίωναν κάθε χρονιά fun δραστηριότητες, cosplay, επιτραπέζια με χιλιάδες θεατές. Τα αμέτρητα τουρνουά έδιναν καθημερινά μία δόση ανταγωνισμού στις αρένες του eGaming, προσφέροντας πλούσια δώρα στους συμμετέχοντες, αλλά και εντυπωσιακό θέαμα στους επισκέπτες.

Γεφυρώνοντας το χάσμα των τεχνολογιών και της τεχνογνωσίας του παρόντος και τηρώντας τα αυστηρά πρωτόκολλα Covid-19, το eGaming 2021 powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα είναι γεμάτο με ψηφιακή ψυχαγωγία όπου το gaming και η τεχνολογία βρίσκονται στο επίκεντρο.

Το event περιλαμβάνει πανελλήνια τουρνουά eSports από το Gameathlon, το μεγαλύτερο gaming event της Ελλάδας, εκθεσιακό κομμάτι αφιερωμένο σε νέους τίτλους (ακυκλοφόρητοι και μη) και νέες τεχνολογίες για τους επισκέπτες, παρουσιάσεις gaming και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, spotlight σε Έλληνες δημιουργούς και διαγωνισμούς για ανερχόμενους developers και artists, το YouTour -το μεγαλύτερο meet & greet με influencers και καλλιτέχνες στην Ελλάδα- και πολλές ακόμα δράσεις.

Το φετινό eGaming powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ διοργανώνεται από το CowboyTV με τη στενή συνεργασία και υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΕΚΟΜΕ, display partner τη Samsung και esports partner τα InSpot, σε μια εκδήλωση 100% covid-free. Η ασφάλεια επισκεπτών και εργαζομένων είναι βασική προτεραιότητα και η είσοδος στην εκδήλωση θα υπάγεται σε αυστηρότερα υγειονομικά πρωτόκολλα απ’ ό,τι οι ερευνητές στο Resident Evil.