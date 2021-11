Το Age of Empires IV πατάει γερά στα θεμέλια του δεύτερου τίτλου και παρουσιάζεται πιο ποιοτικό από ποτέ

Η σειρά Age of Empires είναι μια από τις πιο ιστορικές σειρές παιχνιδιών στρατηγικής, καθώς πρωτοκυκλοφόρησε το 1997 και μας απασχολεί μέχρι και σήμερα, 24 χρόνια μετά. Μπορεί να έχουμε να δούμε νέο τίτλο από το 2005 και το Age of Empires III, όμως όλα αυτά τα χρόνια δεν μέναμε «στεγνοί», καθώς κυκλοφόρησαν τόσο νέα expansion, όσο και βελτιωμένες εκδόσεις των προηγούμενων τίτλων, μεταφέροντάς τα στη σύγχρονη, τεχνολογικά, εποχή.

Δεκαέξι χρόνια όμως ήταν αρκετά χωρίς νέο sequel για την καλύτερη, κατά πολλούς, RTS σειρά και η Relic Entertainment ανέλαβε την αναβίωσή της, με έναν νέο τίτλο. Το Age of Empires IV ήταν γεγονός και με την οικονομική ασφάλεια που προσέφερε η Microsoft, αλλά και τη day one προσθήκη του στο Game Pass, η σειρά έλαβε το restart που χρειαζόταν για να ανέβει και πάλι στην κορυφή.

Campaign-Modes-Φυλές

Το Age of Empires IV προσφέρει ένα εξαιρετικό campaign mode που χωρίζεται σε τέσσερις διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Από τον εκατονταετή πόλεμο, στην άνοδο και την ανάπτυξη της Μόσχας, στην αυτοκρατορία των Μογγόλων και την κατάληψη της Αγγλίας, τα τέσσερα campaign μπορούν να σας κρατήσουν συντροφιά για πάνω από 50 ώρες, προσφέροντας γνώση, αλλά και διασκέδαση παράλληλα. Μάλιστα, μεταξύ των αποστολών, θα κάνουν την εμφάνισή τους μερικά ντοκιμαντέρ εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε συνεργασία με τη Lion TV και στα οποία θα βρεθείτε στις πραγματικές τοποθεσίες των γεγονότων, ενώ μπορείτε να μάθετε πώς φτιάχνονταν τα κάστρα και οι πανοπλίες της εποχής, πώς λειτουργούσαν οι βαλλίστρες κ.α.

Εκτός από τα τέσσερα campaigns, στο Age of Empires IV θα βρείτε και τα skirmish, τα οποία είναι έτοιμα σενάρια που μπορείτε να παίξετε μόνοι ή με φίλους σας, ενώ μπορείτε να δημιουργήσετε από το μηδέν και τα δικά σας σενάρια. Εκτός από τις local καταστάσεις, μπορείτε να παίξετε και online, με το παιχνίδι να προσφέρει πλήρη cross-play υποστήριξη μεταξύ Xbox και PC (Game Pass και Steam).

Παράλληλα, στο Art of War μπορείτε να μάθετε το παιχνίδι μέσα από προκαθορισμένα trainings, κάνοντας το Age of Empires IV το πιο εύκολο παιχνίδι της σειράς για να ξεκινήσει κάποιος αρχάριος.

Συνολικά υπάρχουν οχτώ φυλές για να ξεκινήσετε, όλες με τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του. Κάποιες προσφέρουν πλεονέκτημα στο κτίσιμο και στη δημιουργία στρατού, άλλες στις μάχες στο νερό και άλλες στην οχύρωση και στα κάστρα. Προτείνουμε να τις δοκιμάσετε όλες, καθώς προσφέρουν εντελώς διαφορετική εμπειρία μέσα στο παιχνίδι, προτού καταλήξετε σε κάποια.

Gameplay

Από άποψη gameplay δεν θα παρατηρήσετε πολλές αλλαγές, καθώς έχουμε τη γνωστή συνταγή. Αναβάθμιση της πόλης, του στρατού και του εξοπλισμού μας, ενώ γίνεται μάζεμα resources από τους χωρικούς. Στο Age of Empires IV για πρώτη φορά έχουμε και ένα τέταρτο resource, την πέτρα, η οποία φέρνει μια νέα έκταση στο gameplay, καθώς πλέον μπορούμε να χτίσουμε πέτρινα τείχη, καθώς και πύλες και outposts με πέτρινη οχύρωση. Δημιουργώντας τα παραπάνω κάνουμε σχεδόν αδύνατη την πρόσβαση στη πόλη μας από τους εχθρούς, χωρίς την απαραίτητη πολιορκητική «δύναμη». Μπορείτε να χτίσετε καταπέλτες, πολιορκητικούς κριούς (χτίζονται on the spot από τους στρατιώτες σας), siege engines για μεταφορά του στρατού πάνω στα τείχη κ.α., units που αλλάζουν αρκετά τις στρατηγικές, αλλά και τις μάχες. Παράλληλα, όσο περνάτε τις εποχές μπορείτε να αναβαθμίσετε τον στρατό σας, αλλά και να δημιουργήσετε ειδικά κτήρια και units, μοναδικά σε κάθε φυλή.

Μια ακόμα σημαντική προσθήκη αποτελεί το stealth, καθώς σε συγκεκριμένα σημεία στη στεριά και στη θάλασσα μπορείτε να κρύψετε τον στρατό σας, ώστε να ετοιμάσετε μια ωραία ενέδρα στους αντιπάλους σας. Παράλληλα, το παιχνίδι προσφέρει περισσότερο έλεγχο πάνω στον στρατό σας. Μπορείτε να χωρίσετε τις μονάδες σας σε γκρουπ, να τους πείτε πώς να σταθούν στη μάχη ώστε οι πίσω να δέχονται λιγότερο damage, αλλά και πώς να επιτεθούν ή να κρατήσουν τις θέσεις τους.

Από την άλλη, δυστυχώς δεν έχουν γίνει καθόλου αλλαγές στις ναυμαχίες, με την εμπειρία να θυμίζει υπερβολικά πολύ τις ναυμαχίες του Age of Empires III.

Τεχνικός Τομέας

Τα περισσότερα προβλήματα του Age of Empires IV παρατηρούνται στον τεχνικό του τομέα και γενικά στις επιδόσεις του. Δυστυχώς, οπτικά δεν θυμίζει παιχνίδι του 2021,= ακόμα και στις μεγαλύτερες αναλύσεις, με αρκετά προβλήματα να κάνουν την εμφάνισή τους, όπως έντονο pop-in και out γραφικών, σκιές που αναβοσβήνουν και αρκετά frame drops σε ισχυρό PC, χωρίς να δικαιολογείται από την ποιότητα των γραφικών. Ευελπιστούμε στο πρώτο μεγάλο update που ετοιμάζει η Relic Entertainment, πριν τις γιορτές, να διορθωθούν τα παραπάνω προβλήματα.

Η Relic Entertainment με λίγες, αλλά ζωτικές, προσθήκες στο gameplay και ένα ποιοτικότατο campaign κατάφερε να επαναφέρει το Age of Empires εκεί που του αξίζει. Τα Xbox Game Studios προσφέρουν ένα ακόμα πολύ ποιοτικό exclusive μετά το Psyconauts 2, με τα Forza Horizon 5 και Halo Infinite να συμπληρώνουν το καρέ πριν το τέλος του 2021.

Σίγουρα, οι αλλαγές δεν είναι πολλές, καθώς έχουν περάσει και 17 χρόνια, όμως το Age of Empires IV είναι χτισμένο πάνω στις ισχυρότατες βάσεις ενός εκ των καλυτέρων strategy όλων των εποχών, του Age of Empires II. Άρα είναι και... καταδικασμένο να επιτύχει.

Βαθμολογία





Πληροφορίες‌



‌Τίτλος:‌ Age of Empires IV

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ PC, Xbox

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ PC

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ Relic Entertainment, World's Edge

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ Xbox Game Studios

Είδος:‌ Real-time strategy

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 28 Οκτωβρίου 2021

Ηλικίες:‌ 16+‌ ‌