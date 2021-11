Το Marvel's Guardians of the Galaxy φέρνει το gaming στα μέτρα του κινηματογράφου

Είθισται στον χώρο του gaming να μιλάμε συχνά για την «κινηματογραφικότητα» ενός παιχνιδιού και το πόσο «cinematic» είναι η εμπειρία που προσφέρει. Οι μεγαλύτερες παραγωγές της βιομηχανίας επενδύουν σε αυτή την παράμετρο, δημιουργώντας ένα νέο ρεύμα που διχάζει το κοινό, καθώς αμφιταλαντεύεται για το αν το gameplay έχει μπει πλέον σε δεύτερη μοίρα, με την παρουσίαση να κερδίζει τις πρώτες εντυπώσεις. Στην πραγματικότητα, όμως, οι κινηματογραφικές τεχνικές είναι εκείνες που έρχονται στα μέτρα του gaming και όχι το αντίστροφο.



Παίζοντας το νέο παιχνίδι της Eidos-Montreal, ένιωσα πως η Marvel έβγαλε καινούρια ταινία. Αντίστοιχου μεγέθους αίσθηση δεν είχα ποτέ ξανά, ούτε με άλλο licensed παιχνίδι της Marvel, αλλά ούτε και της DC. Η παραπάνω δήλωση δεν φαίνεται μόνο, αλλά είναι βαρύγδουπη, αν συλλογιστούμε για λίγο όσα έχει καταφέρει το MCU τα τελευταία χρόνια. Το να κυκλοφορεί παιχνίδι που είναι αντάξιο των ταινιών δεν είναι μικρό πράγμα, ενώ το να το κάνει καλύτερα από όλα τα υπόλοιπα αποτελεί μεγάλη διάκριση.



Οι λόγοι που πετυχαίνει τα παραπάνω, όμως, το Guardians of the Galaxy χρίζουν μεγαλύτερης ανάλυσης.

Η Square Enix επιχείρησε ξανά να αγγίξει το σύμπαν της Marvel, πολύ πρόσφατα μάλιστα, με το Avengers. Ηγηθείς της προσπάθειας, τότε, ήταν η Crystal Dynamics, η οποία, κάπου μεταξύ της σύγχυσης για την ύπαρξη μικροσυναλλαγών εντός του παιχνιδιού και της αναποτελεσματικής εφαρμογής online στοιχείων στο gameplay, απέτυχε. Στη ρεβάνς, η Square Enix ζήτησε ένα αντίστοιχα μεγάλο project από διαφορετική ομάδα ανάπτυξης που θα επικεντρώνεται στη single player εμπειρία χωρίς ψιλά γράμματα.



Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς αυτό: ένα Action Adventure που δεν διαρκεί πάνω από 20 ώρες, όμως παρουσιάζει από την αρχή μέχρι το τέλος του συμπαγή στοιχεία εξιστόρησης και gameplay που απορροφούν τον παίκτη, καθώς δίνει την αίσθηση μιας καλογυρισμένης ταινίας υψηλού budget.



Μπαίνουμε στις… μπότες του Star Lord (Peter Quill) και μαζί με τους υπόλοιπους Φύλακες του Γαλαξία διασχίζουμε το διάστημα απ’ άκρη σ’ άκρη, προσπαθώντας για έτι μια φορά να σώσουμε τον κόσμο. Θα σας αφήσουμε να ανακαλύψετε μόνοι σας τη φανταστική ιστορία του, μη στεκόμενοι στις λεπτομέρειες του σεναρίου. Υπογραμμίζουμε, ωστόσο, το γεγονός ότι η γραφή του αλλά και η σκηνοθετική του απόδοση είναι στα κινηματογραφικά standards που προαναφέραμε.



Οι μεγαλειώδεις σκηνές της προσγείωσης σε νέους πλανήτες, οι εκρήξεις και οι καταστροφές, οι καταιγιστικές σκηνές δράσης στην προσπάθεια των Guardians να ξεγλιστρήσουν από άβολες καταστάσεις, αλλά και η κλιμάκωση στις συναισθηματικά φορτισμένες εξομολογήσεις, φτιάχνουν, συνολικά, μια από τις καλύτερες προσπάθειες στον συγκεκριμένο τομέα για το gaming και ίσως την καλύτερη της υπερηρωικής κατηγορίας.

Τεράστια είναι η συνεισφορά των ερμηνειών, οι οποίες εντυπωσιάζουν τόσο από τους πρωταγωνιστές, όσο και από «δευτεροτρίτους» ρόλους, που καταφέρνουν να ακούγονται απροσδόκητα αληθοφανείς.











Το κομμάτι του ήχου είναι γενικότερα εκπληκτικό και αυτό δεν αφορά μόνο την καλλιτεχνική προσέγγιση, αλλά και τα αυστηρώς τεχνικά σημεία, όπως η κατευθυντικότητά του και η ποικιλία των ambient sounds. Το παιχνίδι ντύνεται με πλούσιο soundtrack που αποτελείται από original soundtrack επικών προδιαγραφών, αλλά και licensed κομμάτια εμβληματικών bands της δεκαετίας του ’80, στο πλαίσιο του concept που συνοδεύει τον Star Lord και τα ακούσματά του.



Τα γραφικά στις κονσόλες νέας γενιάς και τα PC είναι εντυπωσιακά! Το animation έχει μικρά προβληματάκια, κυρίως στο κομμάτι τις εξερεύνησης, με τα άλματα και την αναρρίχηση να γίνονται ελαφρώς σπασμωδικά και με ασυνέπεια. Το lip-sync και το facial animation, πάντως, είναι από τα καλύτερα του είδους, ενώ μαζί με τις τεχνικές φωτισμού και σκίασης, μας δίνουν ένα πανέμορφο αποτέλεσμα που τοποθετούν το Guardians of the Galaxy στις κορυφαίες θέσεις της λίστας με τα παιχνίδια που χαρακτηρίζονται από την αισθητική τους και τον σχεδιασμό τους.



Μιλώντας για gameplay και μηχανισμούς, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως οι επιλογές διαλόγου βοηθούν στην εμβύθιση, όμως ο ρόλος τους περιορίζεται σε ανεπαίσθητες αλλαγές της έκβασης των αποστολών. Τα σημαντικά σημεία της ιστορίας είναι προδιαγεγραμμένα, όμως μπορείτε να κάνετε ένα υποτυπώδες role-playing, χτίζοντας το προφίλ του πρωταγωνιστή όπως εσείς επιθυμείτε, εισπράττοντας διαφορετική αντιμετώπιση από τους NPCs. Ιδανικά, θα θέλαμε μεγαλύτερο αντίκτυπο των αποφάσεων στο παιχνίδι, όμως ακόμα και έτσι, προσφέρουν στην εμπειρία σημαντικά.













Πολλοί θα περίμεναν να βρουν στοιχεία RPG στο παιχνίδι, ιδιαίτερα από τη στιγμή που το Action-Adventure genre συμβαδίζει πλέον με άλλα είδη, υιοθετώντας συστήματα όπως τα attributes, τα αναβαθμίσιμα στατιστικά και το crafting/upgrading στα όπλα. Αν και θα το σήκωνε, το Guardians επιλέγει να κινηθεί στο ασφαλές μονοπάτι των απολύτως απαραίτητων, προσφέροντας, μόνο, ένα απλό σύστημα αναβάθμισης skills με βάση τα experience points που συλλέγουμε στη μάχη, καθώς και κάποιες collectable στολές.



Αντίστοιχα, σε ένα τέτοιο παιχνίδι θα ταίριαζαν metroidvania στοιχεία, με κομμάτια χάρτη που ξεκλειδώνουν με νέες δυνατότητες, backtracking και ελευθερία κινήσεων, όμως ούτε αυτό συμβαίνει, τελικά. Η Eidos έχει φτιάξει κάτι εντελώς γραμμικό, με ελάχιστη εξερεύνηση και μοναδική επιβράβευση τους διαλόγους που ξεκλειδώνουμε με το πλήρωμα (που είναι βέβαια απολαυστικοί).



Ο Star Lord διαθέτει το γνώριμο ζευγάρι όπλων, που αποκτούν σταδιακά διαφόρων ειδών βλήματα, ικανά να χτυπήσουν τις αδυναμίες του κάθε εχθρού, αλλά να ανοίξουν και μονοπάτια στον χάρτη που παρεμποδίζονται. Στο τελευταίο βοηθούν και οι υπόλοιποι Φύλακες, στους οποίους μπορούμε να δώσουμε εντολές. Ο Drax σηκώνει τεράστιες κοτρόνες, o Groot φτιάχνει… φυτικές γέφυρες πάνω από χάσματα, ο Rocket χακάρει ηλεκτρονικά κυκλώματα και η Gamora χρησιμοποιεί το σπαθί της με διάφορους τρόπους.











Με ένα απλό πάτημα ενός κουμπιού, εμφανίζεται ένας τροχός με τα πορτρέτα των χαρακτήρων και από εκεί δίνουμε τις εντολές μας στο party, κάτι που θυμίζει έντονα τα γνωστά RPG της Bioware, Mass Effect και Dragon Age. Κατά τη μάχη, οι σύμμαχοι κινούνται αυτοβούλως, όμως μπορούμε να συνδυάσουμε τα ειδικά skills τους με τις εντολές μας, για να πολλαπλασιάσουμε τη ζημιά και να δώσουμε θεαματικά τελικά χτυπήματα.



Θα έλεγε κανείς πως το combat system είναι αρκετά απλό, όμως καθώς αναβαθμίζουμε τις ικανότητες του party, οι συνεργατικές ενέργειες γίνονται όλο και πιο αποδοτικές, κάνοντας πολύ πιο ενδιαφέρουσα τη μάχη. Το shooting δεν διεκδικεί βραβεία, ούτε βρήκαμε ιδιαίτερα μεγάλη την πρόκληση στο μεσαίο επίπεδο δυσκολίας. Υπάρχει, πάντως, η δυνατότητα παραμετροποίησης σε μεγάλο βαθμό, αλλάζοντας το ποσοστό ζημιάς που δεχόμαστε ή προξενούμε, όπως και πολλές άλλες μεταβλητές που θα διαμορφώσουν την τελική αίσθηση παιχνιδιού.



Το Guardians of the Galaxy είναι ένα παιχνίδι που μοιάζει αναπόσπαστο μέρος του Marvel Universe κι αυτό είναι το μεγαλύτερο ατού. Καλογραμμένο και πηγαία αστείο, μας βάζει στο πετσί του ρόλου και μας αφήνει να απολαύσουμε μια από τις πιο επικές περιπέτειες του σύμπαντος. Μπορεί να μην πρωτοτυπεί με τις ιδέες του στο gameplay, να γίνεται άγαρμπο σε στιγμές, όμως η μοναδική του παρουσίαση και ο κορυφαίος τεχνικός τομέας σώζουν τη μέρα πανηγυρικά.



Βαθμολογία

Πληροφορίες

Τίτλος: Marvel’s Guardians of the galaxy

Διαθέσιμο σε: PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch

Δοκιμάστηκε σε: PC

Εταιρεία Ανάπτυξης: Eidos-Montreal

Εκδότρια Εταιρεία: Square Enix

Είδος: Action-adventure

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 26 Οκτωβρίου 2021

Ηλικίες: 16+