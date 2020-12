Marvel's Spider-Man Remastered - Review: Παράδειγμα προς μίμηση

Του Παύλου Κρούστη



Πληροφορίες



Τίτλος: Marvel's Spider-Man Remastered

Διαθέσιμο σε: PlayStation 5

Δοκιμάστηκε σε: PlayStation 5

Εταιρεία Ανάπτυξης: Insomniac Games

Εκδότρια Εταιρεία: Sony Interactive Entertainment

Είδος: Action/Adventure / Open-World

Ηλικίες: 16+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 19 Νοεμβρίου 2020 (αποκλειστική διανομή μέσω της Ultimate Edition του Marvel's Spider-man: Miles Morales)

Μετάφραση / Μεταγλώττιση: Διαθέτει ελληνικούς υπότιτλους και ελληνικά μενού



Το λανσάρισμα του PS5 είναι ως τώρα άκρως επιτυχημένο. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στο εξαιρετικό hardware και το hype των fans, αλλά σε πολλούς παράγοντες, ανάμεσα στους οποίους είναι κι ένα πολύ δυνατό launch line-up. Τα παιχνίδια που συνοδεύουν ως τώρα την κονσόλα είναι στην πλειοψηφία τους εξαιρετικά και έχουν «δείξει ήδη τα δόντια τους».



Ένας απ’ τους τίτλους αυτούς είναι το απίθανο Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Το Miles Morales αποτελεί μια περίπτωση παιχνιδιού για τη Sony, που εμπίπτει απ’ ό,τι φαίνεται σε πολύ συγκεκριμένη κατηγορία για την εταιρεία. Κατά τη λογική των inFAMOUS: First Light και Uncharted: Lost Legacy, τα PlayStation Studios παρέδωσαν ένα παιχνίδι που αποτελεί έμμεσο sequel ή, έστω μέχρι ένα σημείο, spin-off του βασικού τίτλου. Η κυκλοφορία του παιχνιδιού συμπίπτει πάρα πολύ βολικά με το λανσάρισμα του PlayStation 5 και παράλληλα με την cross-gen φύση του (κυκλοφορεί σε PS4 και PS5), η εταιρεία αποφάσισε να το κυκλοφορήσει στο PS5 σε μια επιπλέον έκδοση, την Ultimate Edition.



Για την ακρίβεια, η Ultimate Edition του Marvel’s Spider-Man: Miles Morales είναι και ο μόνος διαθέσιμος τρόπος αυτήν τη στιγμή να παίξετε το Marvel’s Spider-Man Remastered. Πρόκειται για πολύ περίεργη επιλογή, που σκοπό έχει σίγουρα από τη μία να παρουσιάσει το Spider-Man του 2018 σε αυτούς τους μετρημένους στα δάχτυλα που δεν το έχουν παίξει ακόμη (το παιχνίδι έχει πουλήσει στο PS4 20 εκατ. αντίτυπα), αλλά και να δώσει σε ένα μοναδικό πακέτο τις δύο ιστορίες που συνδέονται, αλλά μοιράζονται και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.











Η Sony έχει αποφασίσει να μας μπερδέψει λίγο με τα updates των παιχνιδιών, ποια παιχνίδια θα λάβουν κανονική PS5 έκδοση (ας την λέμε “native PS5”), ποια θα παίζουν μέσω backwards compatibility με βελτιωμένα χαρακτηριστικά μέσω της δύναμης του PS5 και μόνο (Game Boost) και ποια εμπίπτουν κάπου ενδιάμεσα, που θα πάρουν ή έχουν πάρει ήδη update για να βελτιώσουν κάποια χαρακτηριστικά τους στο PS5, χωρίς όμως να έχουν γηγενείς next-gen εκδόσεις. Σε αυτήν την τελευταία κατηγορία είδαμε δυο αποκλειστικότητες της Sony και τρίβαμε τα μάτια μας. Η εταιρεία έδωσε δωρεάν updates στα Ghost of Tsushima και Days Gone, βελτιώνοντας δραματικά τις επιδόσεις τους και καταλήγοντας να αλλάζουν την εμπειρία που αποκομίζει ο παίκτης τελικά. Από την άλλη, παιχνίδια, όπως το God of War, το Horizon Zero Dawn και το The Last of Us Part II, για να αναφέρουμε κάποιες από τις ναυαρχίδες της Sony, δεν έχουν πάρει update επί τούτου, όμως εμφανίζονται με βελτιωμένες επιδόσεις χάρη στο Game Boost. Για να το λήξουμε όμως, ποια είναι η καλύτερη περίπτωση; Φυσικά, να βγει κάποια “remastered” έκδοση, που θα αποτελεί στην ουσία την PS5 εκδοχή, η οποία θα εκμεταλλεύεται τους πόρους του συστήματος, όπως ένα νέο παιχνίδι. Τέτοια περίπτωση είναι το Marvel’s Spider-Man Remastered.



Όταν ακούσαμε για πρώτη φορά περί του συγκεκριμένου εγχειρήματος, φυσικά παραμείναμε επιφυλακτικοί: τι σημαίνει “remaster” για το PS5; Αν είναι σαν τα remasters, που βλέπαμε ως τώρα στην προηγούμενη γενιά, τότε καλύτερα όχι. Ειδικότερα, όταν ο ανταγωνισμός προσφέρει τέτοιου επιπέδου βελτιώσεις σε παλαιότερα παιχνίδια, που πολλές φορές ξεπερνούν τα remasters της αγοράς, οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλότερες. Από την άλλη όμως, εύκολα θα μπορούσε να χαρακτηρίσει η εταιρεία και το Ghost of Tsushima για παράδειγμα “remaster” και δεν το έκανε. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι ευτυχώς ο πήχης είναι ψηλότερα. Πολύ ψηλότερα απ’ ό,τι φάνηκε στην πορεία.











Η Sony μεταφέρει το υπερ-επιτυχημένο Marvel’s Spider-Man του 2018 στο PS5 με τρομακτικού επιπέδου βελτιώσεις και καταρρίπτει κάθε αμφιβολία μας. Το αστέρι της προπέρσινης χρονιάς, με το εξαιρετικά ευχάριστο gameplay της Insomniac επανέρχεται στην καλύτερη μορφή του μέσω της τεχνικής υπεροχής του PS5 και λειτουργεί παράλληλα ως «φάρος» για να δείξει τον δρόμο στις υπόλοιπες εταιρείες που θέλουν να μεταφέρουν τα παιχνίδια τους στη νέα γενιά.



Για αρχή, το Spider-Man Remastered υποστηρίζει δύο λειτουργίες γραφικών: μία που βασίζεται στις «Επιδόσεις» και μία που βασίζεται στην «Πιστότητα» (Fidelity). Η προεπιλογή για την εταιρεία είναι το δεύτερο mode και δεν είναι καθόλου περίεργο. Το Marvel’s Spider-Man ποτέ ξανά δεν έδειχνε έτσι. Με ανάλυση 4Κ στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο, το remaster φέρνει εκτός από το ανεβασμένο resolution ένα κάρο βελτιώσεις. Πρώτη και σημαντικότερη φυσικά είναι το ray tracing. Συγκεκριμένα, το Marvel’s Spider-Man χρησιμοποιεί τη hardware τεχνολογία νέας γενιάς για να αποδώσει τις αντανακλάσεις κατά κύριο λόγο και με μια ειδική τεχνική και μέρος από τις σκιές. Αν κάποιος αμφέβαλλε για το ray tracing, η εισαγωγική αποστολή του παιχνιδιού στον πύργο του Φισκ είναι ικανή να του αλλάξει γνώμη. Τα πλακάκια, οι τζαμαρίες και τα μάρμαρα αντανακλούν με φυσικότητα το φως με το κάθε υλικό να ξεχωρίζει βάσει των φυσικών του ιδιοτήτων. Έχουμε να πούμε πολλά για το ray tracing στα επερχόμενα παιχνίδια, όμως το Spider-Man Remastered δείχνει μια απίστευτη πρώτη υλοποίηση, που τοποθετεί τους ήρωες και τα αντικείμενα που βλέπουμε στην οθόνη μας με πολύ πιο ρεαλιστικό τρόπο εντός του περιβάλλοντος.



Ο Spider-Man κολλημένος πάνω στους ουρανοξύστες πλέον έχει αντανάκλαση. Στην εισαγωγή του παιχνιδιού μπορείτε να δείτε τον Peter να καθρεπτίζεται στην μεταλλική καφετιέρα του καθώς βιάζεται. Τα αυτοκίνητα που καταδιώκετε αντανακλούν τα φώτα neon της Νέας Υόρκης. Είναι όλα πανέμορφα με απίστευτα ρεαλιστικούς φωτισμούς και σκιάσεις.











Μαζί με το ray tracing έχουμε σε αυτό το mode ενισχυμένο φωτισμό και πρόσθετα οπτικά εφέ, ενώ γενικά το remaster και στα δύο modes του έχει πολύ περισσότερες βελτιώσεις: σχεδόν όλα τα μοντέλα είναι επανασχεδιασμένα έστω και ελαφρώς, με τον Peter Parker να έχει αλλάξει καθολικά, αφού πλέον χρησιμοποιείται και διαφορετικός ηθοποιός για το face capture. Η εταιρεία προέβη σε αυτήν την πραγματικά περίεργη κίνηση διότι, όπως ανέφερε, ταιριάζει καλύτερα με τη φωνή του πρωταγωνιστή (παραμένει η εξαιρετική ερμηνεία του Yuri Lowenthal), ενώ το νέο face capture τούς έδωσε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν καλύτερα τεχνικές λεπτομέρειες και να τις χρησιμοποιήσουν για βελτιωμένη απόδοση στο πρόσωπο του Peter. Είμαστε σίγουροι πως σε όλα τα παραπάνω σίγουρα θα έπαιξε τον ρόλο της η ομοιότητα του νέου πρωταγωνιστή με τον πασίγνωστο πλέον κινηματογραφικό Spider-Man, Tom Holland. Όπως και να έχει, στην αρχή και μόνο για λίγο, επειδή ακριβώς είχαμε επενδύσει στην PS4 έκδοση αρκετές ώρες, νιώσαμε ότι είχαμε μπροστά μας κάποιον ξένο που πήρε τη θέση του Peter, όμως αυτό το συναίσθημα έφυγε πολύ σύντομα, όταν γνωρίσαμε κάπως το νέο πρόσωπο. Για την ακρίβεια, πιθανώς να ταιριάζει και καλύτερα στον ρόλο.



Πέρα από τα παραπάνω, η Insomniac εντυπωσιάζει με τη λίστα των νέων χαρακτηριστικών: βελτιωμένα μάτια, μαλλιά και δέρμα στους χαρακτήρες, βελτιωμένα animations, περισσότερος κόσμος και οχήματα στους δρόμους και πολλά ακόμη. Πέρα από το ray tracing και τα υπόλοιπα όμως έχουμε ακόμη δυο τομείς που αξίζουν από μόνοι τους την αγορά του τίτλου εκ νέου. Ο πρώτος απ’ αυτούς είναι το “Performance Mode”, που αποτελεί μάλιστα και τον τρόπο που προτείνουμε εμείς να παίξετε το παιχνίδι. Ο Spider-Man στα 60fps είναι χάρμα οφθαλμών και μπορούμε εύκολα να απαρνηθούμε το ray-tracing γι’ αυτό. Η βελτιωμένη απόκριση του χειρισμού σε συνδυασμό με τη «βουτυρένια» κίνηση των αιθέριων κινήσεων του Spidey δεν αφήνουν πολλά περιθώρια. Δεν υπάρχει γυρισμός. Θα προτείναμε ίσως σε κάποια από τα main missions, όπως το εισαγωγικό, να δείτε τι έχει να προσφέρει με το ray-tracing, αλλά θα λέγαμε οι υπόλοιπες δραστηριότητές σας να εκτελεστούν στα 60 καρέ/δευτερόλεπτο. Η ανάλυση του παιχνιδιού πέφτει ελαφρώς χαμηλότερα, όμως πραγματικά αξίζει.











Και σαν να μην έφταναν αυτά, έχουμε ακόμα ένα game-changer: τους χρόνους φόρτωσης. Είχαμε δοκιμάσει την PS4 έκδοση του Spider-Man στο PS5 και εκεί που το PS4 έκανε περίπου 30 δευτερόλεπτα να φορτώσει τον κόσμο του παιχνιδιού, στο PS5 φόρτωνε σε 10 δευτερόλεπτα. Αυτό όμως ήταν με τη μη βελτιστοποιημένη έκδοση. Το remaster όπως αναφέραμε και στην αρχή είναι “native PS5” παιχνίδι. Αυτό μεταφράζεται σε loading… 2 δευτερολέπτων. Όλα αυτά που αναφέραμε στην παρουσίαση του PS5 και ότι το I/O είναι στη βέλτιστη μορφή του χωρίς bottlenecks, μεταφράζονται σε αυτά τα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, αν είστε στο κεντρικό μενού της κονσόλας και πατήσετε την καρτέλα με τη δραστηριότητα που σας μεταφέρει στο τελευταίο σας checkpoint, αυτό γίνεται σε κάτω από 10 δευτερόλεπτα.



Σαν παιχνίδι, το Spider-Man μας έκανε να το λατρέψουμε χάρη στην πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του, τους απίθανους χαρακτήρες, την απίστευτη δράση και την εκπληκτική τεχνική δουλειά της Insomniac. Από την άλλη, μπορούσε να γίνει κάπως επαναλαμβανόμενο, με τις κάπως αδιάφορες παράπλευρες δραστηριότητες. Όλα αυτά παραμένουν και στο remaster, μόνο που έχετε τη δυνατότητα να τα ευχαριστηθείτε με μερικές QoL αλλαγές. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι διατίθενται και ανανεωμένες επιλογές προσβασιμότητας, ακόμη περισσότερες σε σχέση με το παιχνίδι του 2018.



Εκτός από τα παραπάνω, έτσι για να επισφραγιστεί η επιτυχία, η εταιρεία έχει προσθέσει στο πακέτο τα 3 κομμάτια DLC, που είχαν κυκλοφορήσει και για τα οποία μπορείτε να διαβάσετε review εδώ. Λένε μια συγκεκριμένη ιστορία που συνδέεται, όμως κάθε κομμάτι εστιάζει κυρίως σε έναν χαρακτήρα: την Black Cat, τον Hammerhead και την Silver Sable, ενώ στο σύνολο λειτουργεί σαν επίλογος στη βασική ιστορία και διαρκεί περίπου 10 ώρες, με πολλές επιπλέον παράπλευρες δραστηριότητες. Επίσης, στο remaster θα βρείτε 3 νέες στολές, καινούργιες επιλογές στο photo mode, αντίστοιχες με αυτές που είδαμε και στο Miles Morales, αλλά και 5 νέα trophies, που θα δώσουν… «τροφή» και σε όσους έχουν ήδη τερματίσει το παιχνίδι για να κάνουν ακόμη μια βόλτα.









Συγκεκριμένα, για όσους επιστρέφουν στο Spider-Man από την PS4 έκδοση, έχει προστεθεί με update η δυνατότητα να κατεβάσετε το save σας και να συνεχίσετε από εκεί που ήσασταν. Αυτό δεν γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο μεταφοράς των αρχείων σας μέσω cloud (PS Plus), USB ή LAN, αλλά με μια νέα επιλογή που υπάρχει στο menu που επιλέγετε το save του παιχνιδιού. Εκεί μπορείτε να πατήσετε R1 στο PS4 για να ανεβάσετε το save και πατώντας R1 στο αντίστοιχο μενού του remaster να κατεβάσετε το παιχνίδι σας. Αν έχετε πολλαπλά saves, θα πρέπει να τα μεταφέρετε ένα ένα, καθότι κάθε φορά μπορείτε να κατεβάσετε μόνο το τελευταίο που ανέβηκε. Δεν είναι ιδανικό, αλλά χαρίζει δωρεάν trophies σε όσους τα είχαν ήδη κερδίσει στο προηγούμενο παιχνίδι, μιας και το remaster έχει ξεχωριστό, δικό του σετ από αυτά. Επιπλέον, το παιχνίδι υποστηρίζει, όπως και όλα τα παιχνίδια του PS5, το νέο 3D Audio, που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη καθαρότητα στην κατευθυντικότητα των ήχων.



Αν κάτι δεν μας ξετρέλανε στην έκδοση νέας γενιάς, αυτή είναι η υλοποίηση των λειτουργιών του DualSense. Η σημαντικότερη είναι ίσως το πέταγμα του ιστού που θα νιώσετε στις σκανδάλες, όμως το Spider-Man Remastered δεν κάνει εκτενή χρήση του νέου χειριστηρίου. Σαφώς έχουμε βελτιωμένη δόνηση, όμως δεν χρησιμοποιείται τόσο όσο στο Miles Morales ή τα άλλα first-party της Sony για το PS5.







Συμπέρασμα



Το Marvel’s Spider-Man Remastered έχει μόνο ένα ψεγάδι: είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ultimate Edition του Spider-Man: Miles Morales και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να το απολαύσει κάποιος ξεχωριστά, με το πακέτο να κοστίζει €80. Από την άλλη, το Miles Morales είναι εξαιρετικό παιχνίδι από μόνο του, οπότε το πακέτο είναι κάτι παραπάνω από αξιόλογο.



Τρομακτικές βελτιώσεις στην έκδοση PS5 βάζουν πολύ ψηλά τον πήχη για τα αναμενόμενα επερχόμενα remasters άλλων παιχνιδιών και η περιπέτεια του Peter Parker είναι μακράν στην καλύτερη μορφή της, με bonus τα DLC που κυκλοφόρησαν και προσθέτουν περίπου 10 ώρες ιστορίας. Το Miles Morales αποτελεί άμεση συνέχεια, οπότε έχουμε ένα εξαιρετικό πακέτο για όποιον προτιμήσει την Ultimate Edition.

To remaster του Spider-Man αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τις βελτιώσεις και τις προσθήκες που πρέπει να έχει ένας τίτλος όταν κυκλοφορεί σε νέα γενιά.



Βαθμολογία: 9/10