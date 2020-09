NBA 2K21 - Review: Για μια ακόμα χρονιά... απογοήτευση

Πληροφορίες



Τίτλος: NBA 2K21

Διαθέσιμο σε: PlayStation 4 / Xbox One / PC / Nintendo Switch / PlayStation 5 / Xbox Series S/X

Δοκιμάστηκε σε: PlayStation 4

Εταιρεία Ανάπτυξης: Visual Concepts

Εκδότρια Εταιρεία: 2K Sports

Είδος: Sports

Ηλικίες: 3+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 4 Σεπτεμβρίου 2019



Ο φετινός Σεπτέμβριος δεν θα μπορούσε να διαφέρει σε πολύ από τους προηγούμενους όσον αφορά τις gaming κυκλοφορίες, καθώς, όπως τα προηγούμενα χρόνια, γνωρίζαμε ότι οι πρώτες μέρες του θα μας έβρισκαν αγκαλιά με το με το ετήσιο NBA 2K.

Βέβαια φέτος υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Οι κονσόλες 8ης γενιάς σιγά-σιγά παραδίδουν τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά, οπότε αρκετοί παίκτες σκέφτονται, ορθά, αν πρέπει να αγοράσουν έναν τίτλο για την τωρινή τους κονσόλα ή να περιμένουν και να τον αποκτήσουν μια και καλή στην επόμενη, ώστε να τον απολαύσουν στο έπακρο.

Γι’ αυτόν τον λόγο αρκετές εταιρείες αποφάσισαν να προσφέρουν δωρεάν αναβαθμίσεις των επερχόμενων παιχνιδιών τους, για τις κονσόλες της επόμενης γενιάς. Οπότε με μία αγορά ο παίκτης θα μπορέσει να απολαύσει το παιχνίδι του και στην τωρινή αλλά και στην επόμενη γενιά, κάτι που είναι λογικό, ώστε να μην αγοράζει δύο φορές ένα παιχνίδι που του αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια σε κάθε κανόνα υπάρχει και η εξαίρεση. Και μια από αυτές είναι το φετινό NBA 2K21.

Όλα ξεκίνησαν πριν 2 μήνες όταν η 2K Sports ανακοίνωσε τις εκδόσεις του NBA 2K21, τα περιεχόμενα αλλά και τις τιμές τους. Το πρώτο πράγμα που παρατήρησαν αρκετοί ήταν η αύξηση της τιμής (της τάξεως των 5€) της απλής έκδοσης της επόμενης γενιάς σε σχέση με την απλή έκδοση της τωρινής γενιάς. Η 2K Sports ήταν η πρώτη εταιρεία που επιχείρησε αύξηση τιμής.

Το δεύτερο «φάουλ» της 2K Sports είναι η παρουσία της Mamba Forever Edition, μιας συλλεκτικής έκδοσης θα λέγαμε, όχι τόσο για το περιεχόμενο όσο για το εξώφυλλο της. Το εξώφυλλο της εν λόγω έκδοσης κοσμεί ο εκλιπών Kobe Bryant, ο οποίος απεβίωσε στις 26 Ιανουαρίου 2020 σε ατύχημα με ελικόπτερο, μαζί με την 13χρονη κόρη του. Μια πολύ καλή και απόλυτα λογική κίνηση από την εταιρεία, καθώς ο Bryant αποτέλεσε έναν θρύλο του παγκόσμιου αθλητισμού. Τα στραβά της όλης υπόθεσης βρίσκονται στην τιμή και στο περιεχόμενο της Mamba Forever Edition. Με τιμή που αγγίζει τα 100€ κάποιος που δεν γνωρίζει θα έλεγε ότι απευθύνεται στους σκληροπυρηνικούς φαν της πορτοκαλί θεάς. Η 2K Sports όμως αποφάσισε, ότι αγοράζοντας τη Mamba Forever Edition εκτός από ένα σωρό in-game items και consumables, o παίκτης θα αποκτήσει και την απλή έκδοση του παιχνιδιού για την επόμενη ή για την προηγούμενη γενιά αντίστοιχα. Δηλαδή αν αγοράσετε τη Mamba Forever Edition για το PS4, θα λάβετε την απλή έκδοση του NBA 2K21 για το PS5 και vice versa. Και που είναι το κακό σε αυτό, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος. Την ίδια ώρα που τα άλλα ετήσια αθλητικά παιχνίδια κυκλοφορούν απλά updates για ανανέωση roster σε χαμηλότατη τιμή και άλλα παιχνίδια προσφέρουν τις αναβαθμίσεις δωρεάν, η κίνηση της 2K Sports ξινίζει, πόσο μάλλον όταν το μόνο που προσφέρει κάθε χρόνο είναι κυρίως ανανεωμένα roster και κάποιες μικρές αλλαγές στο gameplay, κάτι το οποίο ελπίζουμε να μην ισχύει έτσι "στεγνά" για την έκδοση next-gen.

Και μέσα σε όλα αυτά δεν προσφέρεται καν η επιλογή κάποιου next-gen upgrade (έστω επί πληρωμή) για όσους αγόρασαν το παιχνίδι για κονσόλα τωρινής γενιάς. Τραγικά πράγματα. To μόνο σωστό της όλης υπόθεσης είναι ότι το progression σας μεταφέρεται από την έκδοση της τωρινής γενιάς, στην επόμενη.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ένας από τους κύριους λόγους για να αγοράσει κάποιος το παιχνίδι είναι το My Career. Για όσους δεν γνωρίζετε, σε αυτό το mode δημιουργείτε τον παίκτη σας από την αρχή, διαλέγετε τα χαρακτηριστικά του και τη θέση του και προσπαθείτε μέσα από ένα ενδιαφέρον (συνήθως) σενάριο, να κατακτήσετε το όνειρο που είναι η συμμετοχή στο NBA.

Φέτος ο ήρωάς μας ονομάζεται Junior και είναι ένας έφηβος ο οποίος ζει κάτω από τη σκιά του πατέρα του, που είναι αρκετά γνωστός μπασκετμπολίστας. Ο πατέρας του σε αρκετές στιγμές θα προσπαθήσει να τον καθοδηγήσει, αρκετά αυστηρά είναι η αλήθεια, σε σημείο που ο Junior θα τα παρατήσει και θα ασχοληθεί με το football. Μετά από ένα τραγικό γεγονός, ο Junior θα επανέλθει στον δρόμο του μπάσκετ και φέτος, για πρώτη φορά σε NBA 2K τίτλο, θα μπορέσετε να αναλάβετε έναν παίκτη που παίζει σε Λύκειο, Κολέγιο και NBA. Κατά τη διάρκεια του (σχετικά σύντομου) story mode, θα κληθείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε επιλογές που θα επηρεάσουν την εξέλιξη της καριέρας σας, θα φλερτάρετε και θα μπείτε σε διαμάχες.

Με το που τελειώσει το story mode θα βρεθείτε στο ανανεωμένο My Neighborhood, όπου μπορείτε να πάτε γυμναστήριο και καζίνο, να αλλάξετε ρούχα και κούρεμα, ενώ μπορείτε να παίξετε αγώνες με άλλους παίκτες online, τόσο σε κανονικά γήπεδα, όσο και σε γήπεδα κλουβιά με ειδικούς όρους. Όλα αυτά όμως επηρεάζονται για μια ακόμη φορά από τα γνωστά microtransactions τα οποία επιτρέπουν την αύξηση του overall του παίκτη σας σε ελάχιστο χρόνο, την ίδια ώρα που για να φτάσετε σε αντίστοιχο επίπεδο θα πρέπει να παίζετε εβδομάδες. Αυτό προφανώς καταλύει οποιονδήποτε ανταγωνισμό ή διασκέδαση έχει να προσφέρει το My Neighborhood.

Στα υπόλοιπα modes δεν έχει αλλάξει κάτι το ιδιαίτερο. Το My Team συνεχίζει να θυμίζει το αντίστοιχο Ultimate Team του FIFA με τα microtransactions να βασιλεύουν και εδώ. Αν επιθυμείτε να γίνετε προπονητής μπορείτε να επιλέξετε το My GM, ενώ αν επιθυμείτε να παίξετε ολόκληρη τη σεζόν αλλά και τα play-offs μπορείτε να το κάνετε επίσης. Τέλος αν θέλετε να παίξετε το γυναικείο πρωτάθλημα, τότε το WNBA σάς δίνει αυτή την επιλογή.

Πέρα από τα ανανεωμένα roster, η 2K Sports κάθε χρόνο προσέφερε και ανανεωμένο gameplay, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. Φέτος οι αλλαγές αγγίζουν το ελάχιστο για μια ακόμη χρόνια. Οι βασικότερες έχουν να κάνουν με την αλλαγή του μετρητή του σουτ (ναι, ξανά) και την αύξηση των επιλογών που δίνει το δεξί αναλογικό.

Όσον αφορά το σουτ, η 2K Sports άλλαξε για μια ακόμη φορά τον μετρητή του και επανέφερε αυτόν που είχε χρησιμοποιηθεί στο NBA 2K17 με τραγικά αποτελέσματα. Ο φετινός μετρητής είναι ακόμα χειρότερος και δυσκολεύει αρκετά την επίτευξη μακρινών σουτ. Όταν πάτε να σουτάρετε, εμφανίζεται μια μπάρα πάνω από το κεφάλι του παίκτη σας, στην οποία μια μικρή κίτρινη περιοχή υποδηλώνει το σημείο που πρέπει να φτάσει η πινέζα του μετρητή. Η κίτρινη περιοχή μεγαλώνει ή μικραίνει ανάλογα με το ποσοστό του παίκτη στο αντίστοιχο σουτ και τη θέση που βρίσκεται. Αν καταφέρετε ως δια μαγείας να πετύχετε ακριβώς τη μέση της κίτρινης περιοχής, τότε το παιχνίδι σάς επιβραβεύει με excellent και το σουτ σας βρίσκει στόχο 100%. Όπως καταλαβαίνετε, σε ένα παιχνίδι που βασιλεύει η ταχύτητα δεν μπορεί ο παίκτης να παίζει «mini-games» και να προσέχει πινέζες σε μετρητές για να πετύχει ένα μακρινό καλάθι. Ο μετρητής πρέπει να είναι πιο απλός και να μην αποσπά το μάτι του παίκτη από το παιχνίδι, όπως ακριβώς ήταν ο περυσινός που απλά γέμιζε μια μπάρα. Πραγματικά είναι αδιανόητη η εμμονή της εταιρίας να πειράζει κάθε χρόνο τους μετρητές, ειδικά ενώ έχει βρει έναν αρκετά καλό όπως ήταν στους προηγούμενους δυο τίτλους.

Η δεύτερη αλλαγή που θα παρατηρήσετε στο gameplay του NBA 2K21 είναι οι παραπάνω κινήσεις που μπορείτε να κάνετε με το δεξί αναλογικό. Πλέον με την κίνηση του μοχλού, μπορείτε να εκτελέσετε ντρίμπλες, να σουτάρετε, να αποφύγετε μαρκαρίσματα ή να παίξετε 1vs1. Η αλήθεια είναι ότι εμάς δεν μας βόλεψε ποτέ ο συγκεκριμένος τρόπος παιχνιδιού, αλλά είναι σίγουρα θετικό το ότι υπάρχουν παραπάνω επιλογές μέσα στο παιχνίδι.

Το multiplayer του NBA 2K21 προδίδεται για μια ακόμη χρονιά από τους καταστροφικούς servers της 2K. Όπως κάθε χρόνο, το lag και τα disconnects βασιλεύουν σε τεράστιο βαθμό, σε σημείο που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε μόλις 4 online παιχνίδια, είτε στο My Neighborhood είτε στο Online. Είναι πραγματικά ανεπίτρεπτο (παίζει να το γράφουμε για τέταρτη σερί χρονιά) με τα τόσα λεφτά που βγάζει η εταιρεία μόνο από το NBA 2K, να μην έχει καταφέρει ακόμη να φτιάξει αξιοπρεπείς servers. Ειδικά με την always online τροπή που έχει πάρει το παιχνίδι από το 2018 και μετά.

Για τον τεχνικό τομέα δεν έχουμε να πούμε πολλά. Όπως κάθε χρόνο η 2K Sports φροντίζει να μας παραδίδει ένα οπτικό υπερθέαμα ακόμα και στις ξεπερασμένες τεχνολογικά κονσόλες μας. Όπως μπορείτε να δείτε και από τις φωτογραφίες, τα αποτελέσματα στο απλό PS4 είναι εκπληκτικά και σίγουρα ανυπομονούμε για την έκδοση της επόμενης γενιάς, για να θαυμάσουμε ίσως τον καλύτερο οπτικό τομέα που υπάρχει σε αθλητικό παιχνίδι. Τα animations των παικτών είναι αληθοφανέστατα, ενώ και η μπάλα έχει ιδανική αίσθηση βάρους. Από την άλλη, παρατηρήθηκαν frame-drops σε αρκετά σημεία των cutscenes του My Career, τα οποία έκαναν την όλη εμπειρία δυσάρεστη.

Η μουσική που ντύνει το NBA 2K21 κινείται για μια ακόμη χρονιά σε γνωστά Rap, Trap και RnB μονοπάτια και σίγουρα θα ενθουσιάσει τους παίκτες που έχουν παρόμοια ακούσματα.

Συμπέρασμα

Για μια ακόμη χρονιά η 2K Sports επαναπαύεται στην έλλειψη ανταγωνισμού και μας προσφέρει ακόμα λιγότερους λόγους για να προβούμε στην αγορά του φετινού NBA 2K. Δυστυχώς το NBA 2K21 το μόνο που έχει να προσφέρει είναι ανανεωμένα roster, έναν τραγικό μετρητή για τα σουτ και μερικές νέες κινήσεις. Σίγουρα δεν αξίζει τα 70€ που ζητάει η εταιρία για την «αναβάθμιση» του 2K20, πόσο μάλλον τα 99€ που «αναγκάζει» τους παίκτες να δαπανήσουν, αν θέλουν να παίξουν το παιχνίδι και στις δυο γενιές.

Δυστυχώς η 2K Sports δεν φαίνεται να βάζει μυαλό από τις συνεχόμενες κακές κριτικές των τελευταίων ετών και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο αρνητικής συζήτησης. Το καταφέρνει πότε με τις in-game διαφημίσεις, πότε με τα microtransactions και πότε με την αύξηση της τιμής ενός παιχνιδιού που εδώ και χρόνια αποτελεί περισσότερο update παρά νέο παιχνίδι.

Αν θέλετε να παίξετε NBA 2K21 στη νέα γενιά, τότε απλά περιμένετε γι’ αυτήν την έκδοση που ίσως εξιλεώσει τη σειρά. Οι υπόλοιποι ασχοληθείτε για μια ακόμη χρονιά με τον περυσινό τίτλο και συνεχίστε να ελπίζετε για ένα καλύτερο παιχνίδι του χρόνου.





Βαθμολογία: 6/10