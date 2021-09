Το NEO: The World Ends With You αποτελεί άξια συνέχεια της σειράς

To NEO: The World Ends With You αποτελεί sequel του original τίτλου The World Ends With You, με αρχική κυκλοφορία το 2007 για το Nintendo DS και διάφορες μετέπειτα μεταφορές σε mobile συσκευές. Παρότι ο τίτλος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και οι φανς περίμεναν μια συνέχεια για αρκετό καιρό, αυτό δε συνέβη για αρκετά χρόνια. Ευτυχώς όμως, η Square Enix ήρθε για να μας διαψεύσει.



Ως άμεσο sequel, το ΝΕΟ μας πετάει απευθείας στη δράση, χωρίς πολλές εξηγήσεις. Όπως και στον προκάτοχό του, η ιστορία ξεκινά με μία νέα ομάδα πρωταγωνιστών να βρίσκονται σε μία εναλλακτική διάσταση στην pop περιοχή της Shibuya στο Τόκιο, χωρίς να μπορούν να αλληλεπιδράσουν με απλούς ανθρώπους και παγιδευμένοι στο Reaper Game, ένα “παιχνίδι” ζωής και θανάτου με διάφορες αποστολές αλλά και ορδές από περίεργα πλάσματα να προσπαθούν να τους σταθούν εμπόδιο. Ο τίτλος ακολουθεί την ομάδα των Rindo, Fret, Nagi και Minamimoto ενώ προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτό το παιχνίδι, ενώ υπάρχουν κι άλλες ομάδες που συναγωνίζονται, καθώς μόνο μία θα είναι η νικήτρια στο τέλος. Φυσικά, κατα τη διάρκεια της περιπέτειας, διάφορα μυστικά και ανατροπές έρχονται στην επιφάνεια που δένουν το NEO με τον πρωτότυπο τίτλο και προσδίδουν νέο βάθος στην πλοκή.



Δυστυχώς, ενώ οι νέοι χαρακτήρες φαίνονται ενδιαφέροντες, ο τίτλος περνάει τον περισσότερο χρόνο της διάρκειάς του με πληροφορίες και εξέλιξη των ηρώων του αρχικού τίτλου, δίνοντας την εντύπωση πως ο Rindo και η ομάδα βρίσκονται εδώ μόνο σαν μηχανισμοί αναδίπλωσης της συνέχειας της ιστορίας από το πρώτο παιχνίδι. Αξίζει να σημειωθεί πως ενώ γίνονται προσπάθειες μέσω διαφόρων δευτερευόντων χαρακτήρων να γίνει μια περίληψη των γεγονότων πριν το ΝΕΟ, δεν είναι αρκετή και συνιστάται να παίξετε τον πρώτο τίτλο ή να δείτε την άνιμε σειρά “The World Ends With You” πριν καταπιαστείτε μαζί του.



Τα γραφικά του τίτλου είναι cell-shaded, με μία έντονα πολύχρωμη και φωτεινή άνιμε τεχνοτροπία. Παρόλο που δεν είναι τα καλύτερα του είδους, το animation των χαρακτήρων, διάχυτων από το ξεχωριστό ύφος του Tetsuya Nomura, και η περιοχή της Shibuya έχουν σχεδιαστεί με πολύ sketchy και pop ύφος και σίγουρα εντυπωσιάζουν ενώ παραμένουν ευχάριστα στο μάτι καθόλη τη διάρκεια του τίτλου. Η μουσική συνεχίζει να αποτελεί highlight με υπέροχα ιαπωνικά pop, funk και hip hop κομμάτια να ντύνουν τις περιοχές και τις μάχες. Είναι βέβαιο πως δε θα βαρεθείτε τη μουσική υπόκρουση του ΝΕΟ και είναι πολύ πιθανό να βρείτε τον εαυτό σας να κρατάει ρυθμό κατά τη διάρκεια των μαχών. Μερικά κομμάτια ίσως βρουν το δρόμο τους και στις μουσικές playlists σας, ακόμη κι εκτός παιχνιδιού. Υπάρχει επίσης voice acting σε μεγάλο μέρος των διαλόγων, όπως επίσης και η επιλογή ανάμεσα σε αγγλικά και ιαπωνικά, πάντα ευπρόσδεκτη σε τίτλους του είδους.











Στην ίδια φλέβα με τον original τίτλο, το gameplay του ΝΕΟ είναι απλό αλλά άκρως διασκεδαστικό. Οι πρωταγωνιστές περιπλανώνται στη Shibuya προσπαθώντας να βρουν στοχεία για την επόμενη αποστολή τους ενώ ταυτόχρονα μπορούν να διαβάσουν ή και να επηρεάσουν τις σκέψεις των απλών ανθρώπων. Φυσικά δε λείπουν οι μάχες με τους εχθρούς ή “Noise” όπως αποκαλούνται. Εδώ βρίσκεται και το ζουμί καθώς ο κάθε χαρακτήρας μπορεί να εξοπλιστεί με μία κονκάρδα που αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη επίθεση και σε ένα κουμπί του χειριστηρίου. Οι επιθέσεις μπορεί να είναι κοντινής ή μακρινής απόστασης, διαφόρων στοιχείων όπως φωτιά και πάγος, γρήγορες ή αργές και καταστροφικές. Αυτό κάνει τον κάθε χαρακτήρα να αντιστοιχεί σε ένα κουμπί με φοβερά combos και αλυσίδες επιθέσεων ενώ οι κονκάρδες είναι τόσο πολλές και αναβαθμίσιμες που οι συνδυασμοί είναι πολλοί και προσθέτουν μεγάλη ποικιλία στις μάχες. Μπορούμε επίσης να πολεμήσουμε ομάδες εχθρών αλυσιδωτά τη μία μετά την άλλη για μεγαλύτερες αμοιβές στο τέλος σε αντάλλαγμα της επικινδυνότητας ‘η ακόμη και να μειώσουμε το επίπεδο των χαρακτήρων μας για πιο σπάνιες κονκάρδες ως ανταμοιβή μετά από αρκετά δύσκολες μάχες.







Το NEO: The World Ends With You παρόλο που δεν εισάγει ιδιαίτερες καινοτομίες και παραγκωνίζει τους νέους πρωταγωνιστές για χάρη της εξέλιξης της αρχικής υπόθεσης, δεν παύει να είναι ένας εξαιρετικά διασκεδαστικός τίτλος με φρέσκους μηχανισμούς μάχης που δε γίνονται καθόλου βαρετοί στις 45-50 ώρες της διάρκειάς του. Είτε σαν συνέχεια του πρωτότυπου ή σαν το πρώτο σας ταξίδι στον κόσμο του, η pop αισθητική και το μοναδικό του στυλ κάνουν το NEO: The World Ends With You ένα τίτλο που δε πρέπει να χάσουν οι φανς του είδους.



Πληροφορίες



Τίτλος:‌ NEO: The World Ends With You

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ ‌‌PlayStation‌ ‌4‌ ‌

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ Square Enix Creative Business Unit I / h.a.n.d.

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ ‌‌Square Enix

Είδος:‌ ‌‌Action RPG

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 27 Ιουλίου 2021 (PS4/Switch) / 28 Σεπτεμβρίου 2021 (PC)

Ηλικίες:‌ ‌‌12+