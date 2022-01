Το OnePlus 9RT καταφθάνει στις διεθνείς αγορές

Η OnePlus είχε κυκλοφορήσει τον περασμένο Οκτώβριο στην Κίνα το OnePlus 9RT. Πρόκειται για αναβάθμιση του OnePlus 9R, του mid-range μοντέλου της σειράς, με την αναβάθμιση να θυμίζει περισσότερο high-end συσκευή, βέβαια. Απ' ό,τι φαίνεται, το OnePlus 9RT ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στις διεθνείς αγορές.



Συγκεκριμένα, ο ινδικός λογαριασμός της OnePlus δημοσίευσε το παρακάτω tweet, υποδηλώνοντας μέσω... κώδικα Μορς ότι θα δούμε το OnePlus 9RT.

Get ready to decode greatness. Coming soon!#NeverSettle pic.twitter.com/kEtiDfAt3e