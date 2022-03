AGON PRO AG275QXL: H πρώτη επίσημη gaming οθόνη του League of Legends στον κόσμο

Μία από τις κορυφαίες μάρκες gaming οθονών και αξεσουάρ πληροφορικής στον κόσμο, η AGON by AOC συνεργάστηκε με την Riot Games για να παρουσιάσει την πρώτη οθόνη εμπνευσμένη από το League of Legends και την εμβληματική τεχνολογία Hextech. H AGON PRO AG275QXL – AGON League of Legends Edition διαθέτει μοναδικό design και ειδικά χαρακτηριστικά ειδικά σχεδιασμένα για την εμπειρία ΜΟΒΑ. Η AG275QXL θα είναι διαθέσιμη από τις αρχές του 2022.



Μοναδικά χαρακτηριστικά δημιουργούν την τέλεια εμπειρία για τους λάτρες του League of Legends

Το League of Legends είναι το πιο δημοφιλές PC game στον κόσμο με εκατομμύρια παίκτες που συναγωνίζονται σε έναν αγώνα υψηλών στοιχημάτων. Η AGON by AOC έχει δημιουργήσει την πρώτη οθόνη ειδικά σχεδιασμένη για να φέρει την καλύτερη εμπειρία του rift σε παίκτες παντού, με μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως ο αντιδραστικός φωτισμός κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.





Οι παίκτες του διάσημου τίτλου θα παρατηρήσουν αμέσως το ξεχωριστό στυλ της AG275QXL με τον συναρπαστικό σχεδιασμό εμπνευσμένο από την Hextech που φέρνει τον κόσμο της μαγείας και της τεχνολογίας μαζί.



«Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με τη Riot Games και που έχουμε την ευκαιρία να συνδυάσουμε την τεχνογνωσία μας στην τεχνολογία των οθονών με τη μαγεία του League of Legends, φέρνοντας ένα συναρπαστικό προϊόν για τους οπαδούς του League of Legends», δήλωσε ο Stefan Sommer, Global Head of Marketing & Business Management της AOC International Europe.





Η AG275QXL προσφέρει εξαιρετικά χαρακτηριστικά όπως τη λειτουργία League of Legends, το LoL QuickSwitch, αποκλειστικούς ήχους ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ισχύος, Light FX Sync, και OSD σχεδιασμό με την υπογραφή του LoL.



Οπτικά, η οθόνη αυτή είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι που ενσωματώνει το League of Legends σε κάθε πτυχή: Το πλαίσιο και η βάση είναι διακοσμημένα με στοιχεία του εμβληματικού σχεδιασμού της Hextech που είναι γνωστά σε όλο το σύμπαν του League of Legends. Η οθόνη λάμπει χάρη στο ειδικό Light FX που συγχρονίζεται με τη δράση που λαμβάνει χώρα μέσα στο παιχνίδι. Η αποκλειστική λειτουργία LoL εξασφαλίζει ότι η εικόνα του Summoner’s Rift φαίνεται με γνώμονα την οπτική σαφήνεια. Οι παίκτες θα είναι σε πλήρη βύθιση με τη δική τους οθόνη League of Legends.



Μια οθόνη γεμάτη με τις καλύτερες δυνάμεις και ΡΟΥΝΟΥΣ









Για να εγγυηθεί σταθερότητα και υψηλή απόδοση τόσο για περιστασιακούς παίκτες όσο και για επίδοξους επαγγελματίες esports, η AG275QXL διαθέτει κορυφαίες προδιαγραφές: Η οθόνη IPS 27" διαθέτει ανάλυση QHD με γρήγορο ρυθμό ανανέωσης 170 Hz για τα ομαλότερα γραφικά ακόμη και στις πιο τρελές ομαδικές μάχες.



Για να εξαλείψει τα τραύλισμα και το σχίσιμο, η AG275QXL υποστηρίζει Adaptive Sync με FreeSync Premium και άψογο χρόνο απόκρισης 1 ms GtG, εξασφαλίζοντας ένα ακόμη πιο μια άψογο αποτέλεσμα. Με το VESA DisplayHDR 400, τη λειτουργία Shadowcontrol και τη λειτουργία Flicker-Free, οι παίκτες μπορούν να απολαύσουν μεγάλα gaming sessions και μια κρυστάλλινη απεικόνιση των αγαπημένων τους παικτών και ηρώων να βουτούν στη μάχη.



Η AGON by AOC στοχεύει στη φτιάξει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τους παίκτες, που θα τους επιτρέπει να μεγιστοποιήσουν πλήρως την απόδοσή τους και να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις. Η επαναστατική AGON PRO AG275QXL – League of Legends Edition θα είναι διαθέσιμη από τον Μάρτιο του 2022 στην προτεινόμενη τιμή λιανικής των 539,00€.