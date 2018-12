COSMOTE TV GO: Νέο ημερήσιο πάσο για πρόσβαση στα κανάλια COSMOTE SPORT

Η COSMOTE TV εμπλουτίζει την over-the-top υπηρεσία COSMOTE TV GO, προσφέροντας το νέο πακέτο COSMOTE TV GO Sports Daily Pass, που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλα τα κανάλια COSMOTE SPORT για μία ολόκληρη ημέρα και να παρακολουθήσουν το αθλητικό περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει, μέσα από το smartphone, το tablet ή το laptop, από οποιοδήποτε δίκτυο σταθερής ή κινητής.







Με τον τρόπο αυτό, η COSMOTE TV απελευθερώνει κι άλλο την τηλεοπτική εμπειρία, καλύπτοντας την ανάγκη των τηλεθεατών που θέλουν να παρακολουθήσουν ένα σημαντικό αθλητικό αγώνα, π.χ. τον τελικό μίας διοργάνωσης ή ένα ντέρμπι, χωρίς δεσμεύσεις ή για όσους συνδρομητές COSMOTE TV δεν έχουν τα αθλητικά κανάλια στη συνδρομή τους.





Το νέο πακέτο COSMOTE TV GO Sports Daily Pass είναι διαθέσιμο μέσω του cosmote.gr και της εφαρμογής My COSMOTE και περιλαμβάνει τα high definition κανάλια COSMOTE SPORT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & HIGHLIGHTS. Επίσης, παρέχει πρόσβαση σε highlights αθλητικών αγώνων στα SPORT CLIPS του COSMOTE TV GO.







Και νέα θεματικά πακέτα COSMOTE TV GO Kids & Greek Channels





Παράλληλα, η over-the-top υπηρεσία COSMOTE TV GO εμπλουτίζεται με τα δυο νέα, θεματικά πακέτα COSMOTE TV GO Kids και COSMOTE TV GO Greek Channels, τα οποία ενεργοποιούνται μόνο συνδυαστικά με τα υπόλοιπα πακέτα της υπηρεσίας.







Στο πακέτο COSMOTE TV GO Greek Channels, οι συνδρομητές θα βρουν τα κανάλια εθνικής εμβέλειας.























Πακέτα COSMOTE TV GO: Premium περιεχόμενο χωρίς δεσμεύσεις





Τα ευέλικτα θεματικά πακέτα COSMOTE TV GO παρέχουν στους συνδρομητές πρόσβαση στο premium περιεχόμενο της υπηρεσίας, μέσα από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή, ζωντανά ή on demand, ανά πάσα στιγμή και χωρίς δεσμεύσεις, από οποιοδήποτε δίκτυο σταθερής ή κινητής:

COSMOTE TV GO Sports: Προσφέρει πρόσβαση σε 13 αθλητικά κανάλια, μεταξύ των οποίων τα 9 κανάλια COSMOTE SPORT, με μεταδόσεις από κορυφαίες διοργανώσεις, όπως το UEFA Champions League, το UEFA Europa League, το Αγγλικό και το Ισπανικό πρωτάθλημα, τα European Qualifiers, το NBA, τις εντός έδρας αναμετρήσεις των Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού & ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, κ.ά.

COSMOTE TV GO Cinema: Περιλαμβάνει όλα τα κανάλια COSMOTE Cinema με ταινίες πρώτης προβολής και δημοφιλείς ξένες σειρές από τα κορυφαία κινηματογραφικά στούντιο. Το περιεχόμενο του πακέτου διατίθεται και μέσα από την on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

COSMOTE TV GO Documentaries προφέρει 13 κανάλια με ντοκιμαντέρ, μεταξύ των οποίων το COSMOTE HISTORY HD, για την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, αλλά και τα κανάλια του National Geographic, του Viasat, το BBC Earth, κ.ά. Το περιεχόμενο του πακέτου είναι διαθέσιμο και μέσα από τις on demand υπηρεσίες COSMOTE TV PLUS και National Geographic+.

Το COSMOTE TV GO Kids προσφέρει πρόσβαση σε 6 δημοφιλή παιδικά κανάλια (Disney Channel, Disney XD, Disney Junior, Nickelodeon HD, Baby TV, Smile TV), καθώς και στη νέα on demand υπηρεσία του Cartoon Network για πλούσιο ποιοτικό παιδικό πρόγραμμα.Επιλέγοντας δε 2 ή περισσότερα πακέτα, οι συνδρομητές εξασφαλίζουν έκπτωση 2,00€/μήνα για κάθε επιπλέον πακέτο.