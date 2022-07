Η COSMOTE TV γιορτάζει την επιτυχία της σειράς Halo με έναν «μοναδικό» διαγωνισμό

Μια από τις πιο πολυαναμενόμενες σειρές της χρονιάς, το Halo, προβλήθηκε στην Ελλάδα αποκλειστικά από την COSMOTE TV και οι συνδρομητές την ανέδειξαν ανάμεσα στις κορυφαίες sci-fi σειρές στην ιστορία της πλατφόρμας. Γιορτάζοντας την επιτυχία τη σειράς, που φέρει την υπογραφή του Steven Spielberg, η COSMOTE TV διοργανώνει έως τις 31 Αυγούστου έναν μεγάλο διαγωνισμό, μέσα από τον οποίο 5 τυχεροί συνδρομητές θα κερδίσουν από μία κονσόλα Xbox Series X και ακόμη 10 από ένα σετ αθλητικών παπουτσιών. Όλα τα δώρα θα είναι ειδικά σχεδιασμένα για κάθε νικητή από τον Artdicted (Γιώργος Στάης) και εμπνευσμένα από το Halo.





Το Halo αποτελεί μια από δημοφιλέστερες σειρές βιντεοπαιχνιδιών στον κόσμο και μεταφέρθηκε στη «μικρή οθόνη» από τον παραγωγό των σειρών Fear the Walking Dead, Homecoming και Brave New World, με Executive Producer τον Steven Spielberg. Στην τηλεοπτική εκδοχή του Halo, ένας εξελιγμένος υπερστρατιώτης αποτελεί το πιο αποτελεσματικό όπλο της ανθρωπότητας του 26ου αιώνα απέναντι σε μια ολέθρια εξωγήινη απειλή. Δεν λείπουν οι αγαπημένοι χαρακτήρες, Master Chief και Cortana, ενώ πρωταγωνιστούν o Πάμπλο Σράιμπερ (American Gods), η Νατάσα ΜακΕλόουν (Californication, Designated Survivor) και η Τζεν Τέιλορ, η επίσημη φωνή της Cortana στο original video game. Ολόκληρη η σειρά είναι διαθέσιμη on demand στην COSMOTE TV, ενώ έχει ήδη πάρει το «πράσινο φως» για 2η σεζόν.













Εμπνεόμενος από το Halo, ο Artdicted θα φιλοτεχνήσει 5 κονσόλες Xbox Series X και 10 σετ αθλητικών παπουτσιών, που θα κληρωθούν σε 15 τυχερούς συνδρομητές της COSMOTE TV. Κάθε κονσόλα και κάθε ζευγάρι παπουτσιών, θα έχει ξεχωριστό design, κάνοντάς το μοναδικό. Με αφορμή τη συνεργασία αυτή, ο Artdicted βρέθηκε στα studios της COSMOTE TV, ως καλεσμένος του Game R1. Στο νέο επεισόδιο της αγαπημένης gaming εκπομπής (Παρασκευή 15/7, 22.30, COSMOTE SPORT 1HD) ο καλλιτέχνης μίλησε στον Παύλο Παπαπαύλου και την Κορίνα Ντιλενιάν για τη διαδικασία σχεδιασμού, το πόσο μοναδικό είναι το ύφος και στιλ του Halo και έδωσε μια «γεύση» από τα δώρα.