Τι παίζει στο Netflix | Δεκέμβριος 2021

Του Παύλου Κρούστη



Ο μήνας που περίμεναν εκατομμύρια fans έφτασε. Το Netflix χτίζει το πρόγραμμά του εδώ και χρόνια, όμως λίγους μήνες έχουμε δει τόσες πολλές επιτυχίες μαζεμένες. Πολυαναμενόμενες σειρές και επικά φινάλε έρχονται να μας κρατήσουν συντροφιά για τα Χριστούγεννα.



Για αρχή, έχουμε το φινάλε του 5ου μέρους του "La Casa de Papel", μίας εκ των δημοφιλέστερων παραγωγών της πλατφόρμας, το οποίο μας είχε αφήσει σε cliffhanger να περιμένουμε εναγωνίως. Πάνω από 69 εκατομμύρια θεατές είδαν το πρώτο μισό του 5ου μέρους και αναμφίβολα περιμένουν τη συνέχεια.



Μια ακόμα σειρά που αποδείχθηκε τεράστια ήταν «Ο Γητευτής» ή αλλιώς "The Witcher". Η 1η σεζόν του βρίσκεται στην τρίτη θέση παγκοσμίως για τις δημοφιλέστερες σειρές του Netflix, με πάνω από 76 εκατ. θεατές και πολύ σύντομα θα μπορούμε να απολαύσουμε τη 2η σεζόν.



Μέσα στον Δεκέμβριο και πάλι περιμένουμε τη συνέχεια της πολυαγαπημένης σειράς "Cobra Kai", που αποτελεί πρακτικά sequel των κλασικών "The Karate Kid". H 3η σεζόν είχε φτάσει 41 εκατ. θεατές και σίγουρα όλοι θέλουν να δουν τι γίνεται με τον πόλεμο των dojo.



Στις υπόλοιπες σειρές του Netflix, έχουμε την 3η και τελευταία σεζόν του "Lost in Space", την 3η σεζόν του "Titans" με τους ήρωες της DC, τη 2η σεζόν του "Emily in Paris" και άλλες πολλές.



Από τις ταινίες ξεχωρίζουν το "Don't Look Up" με το ασύλληπτο cast (Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Cate Blanchett, Meryl Streep, Ariana Grande, κ.α.), το "The Unforgivable" με τη Sandra Bullock και το "The Power of the Dog" με τον Benedict Cumberbatch, ενώ θα δούμε και άλλες αγαπημένες, όπως το "Zodiac" και το "World War Z".



ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



01/12/2021

Χαμένοι στο Διάστημα: Σεζόν 3

Lost in Space: Season 3



Στην επική τελευταία σεζόν, το ένστικτο επιβίωσης των Ρόμπινσον κυριαρχεί, καθώς αγωνίζονται να επανενωθούν και να προστατέψουν τον Άλφα Κενταύρου από την εισβολή ρομπότ.



02/12/2021

Κογιότ

Coyotes



Μια δεμένη παρέα θερινών κατασκηνωτών βρίσκει διαμάντια στο δάσος, πυροδοτώντας μια ξέφρενη περιπέτεια που δοκιμάζει τη φιλία τους και θέτει τη ζωή τους σε κίνδυνο.



03/12/2021

Η Τέλεια Ληστεία: Μέρος 5, Τόμος 2

La Casa de Papel: Part 5 Vol 2



Ο ετοιμοπόλεμος Καθηγητής ζει τον απόλυτο κίνδυνο, προσπαθώντας να βγάλει τον χρυσό –και το κυριότερο την ομάδα του– έξω από την τράπεζα.



08/12/2021

Τιτάνες: Σεζόν 3

Titans: Season 3

Καθώς προσπαθούν να μείνουν ενωμένοι, οι Τιτάνες βασανίζονται από τον Ρεντ Χουντ, μια μυστηριώδη νέα απειλή που θέλει να καταστρέψει μια για πάντα το Γκόθαμ Σίτι.



15/12/2021

Ελίτ Ιστορίες: Φιλίπ, Κάγιε και Φελίπε

Elite Short Stories: Phillipe Caye Felipe



Καθώς η Καγιετάνα προσπαθεί να ξεπεράσει τον πρώην της, με τη βοήθεια του νέου της φίλου Φελίπε, ο πρίγκιπας επανεμφανίζεται στη ζωή της.



17/12/2021

Ο Γητευτής: Σεζόν 2

The Witcher: Season 2



Η επική σειρά με τέρατα, μαγεία και θέμα τη μοίρα επιστρέφει για δεύτερη σεζόν



19/12/2021

Συνέβη στο Όσλο

What Happened in Oslo



Με φόντο το 1993, όταν υπογράφηκαν οι Συμφωνίες του Όσλο, αυτό το θρίλερ έχει κεντρικό θέμα ένα αλλόκοτο έγκλημα που επέφερε πολύ μεγάλες επιπτώσεις.



20/12/2021

Ελίτ Ιστορίες: Σαμουέλ και Όμαρ

Elite Short Stories: Samuel Omar



Ο Σαμουέλ κινδυνεύει με έξωση από το πατρικό του, αλλά ο Όμαρ έχει μια δελεαστική ιδέα για να συγκεντρώσει χρήματα.



22/12/2021

Η Έμιλι στο Παρίσι: Σεζόν 2

Emily in Paris: Season 2



Περισσότερη πλάκα. Περισσότερη μόδα. Περισσότερα λάθη. Η Έμιλι εδραιώνεται στο Παρίσι, αλλά ο απόηχος μιας παθιασμένης νύχτας ίσως της προκαλέσει μπελάδες.



23/12/2021

Ελίτ Ιστορίες: Πάτρικ

Elite Short Stories: Patrick



Το ταξίδι του Πάτρικ σε ένα σπιτάκι στο δάσος για τα Χριστούγεννα έχει απροσδόκητα αλλά σημαντικά αποτελέσματα.



29/12/2021

Άνθρωποι με Άγχος

Anxious People

Ένας παρ' ολίγον ληστής κλειδώνεται σε ένα σπίτι μαζί με έναν μεσίτη, δύο εθισμένους στο IKEA, μια έγκυο, έναν δισεκατομμυριούχο με τάσεις αυτοκτονίας κι ένα κουνέλι.



30/12/2021

Kitz

Kitz



Θέλοντας να εκδικηθεί το κορίτσι που θεωρεί ότι ευθύνεται για τον θάνατο του αδελφού της, μια

19χρονη σερβιτόρα μπαίνει στον φανταχτερό κόσμο μιας παρέας πλούσιων εφήβων.



31/12/2021

Fab 5: Σεζόν 6

Queer Eye: Season 6



Το βραβευμένο με Emmy ριάλιτι επιστρέφει για έκτη σεζόν.



31/12/2021

Ένοχο Παρελθόν

Stay Close



Ένα νέο μυστήριο από τον Χάρλαν Κομπέν που, όπως πάντα, συνδυάζει δυσνόητη ίντριγκα, δράμα σαπουνόπερας και αποκάλυψη μυστικών.



31/12/2021

Cobra Kai: Σεζόν 4

Cobra Kai: Season 4



Δεκαετίες μετά το τουρνουά που άλλαξε τη ζωή τους, η αντιπαλότητα ανάμεσα στον Τζόνι και τον Ντάνιελ αναζωπυρώνεται σε αυτό το σίκουελ των ταινιών "Καράτε Κιντ".



ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



01/12/2021

Η Εξουσία του Σκύλου

The Power of the Dog



Ένας αυταρχικός ιδιοκτήτης ράντσου εξαπολύει έναν πόλεμο εκφοβισμού στη νέα σύζυγο του αδερφού του και τον γιο της, μέχρι που αποκαλύπτονται καλά κρυμμένα μυστικά.



02/12/2021

Εντελώς Single

Single All The Way

Στο πατρικό για τα Χριστούγεννα, ο Πίτερ ζητά από τον κολλητό του να το παίξει το αγόρι του, αλλά σχέδιο και συναισθήματα αλλάζουν, όταν οι δικοί του τού κάνουν προξενιό.



03/12/2021

Mixtape

Mixtape



Το 1999, η 12χρονη Μπέβερλι βρίσκει μια χαλασμένη κασέτα των νεκρών γονιών της κι αρχίζει να ψάχνει τα τραγούδια μαθαίνοντας περισσότερα για τη μαμά και τον μπαμπά της.



06/12/2021

Ο Ντάβιντ και τα Ξωτικά

David and the Elves



Ένα εξαντλημένο από τη δουλειά ξωτικό βγαίνει στον έξω κόσμο και προσπαθεί να ζήσει τη μαγεία των Χριστουγέννων με τη βοήθεια ενός νέου μικρού φίλου.



10/12/2021

Δύο

Two

Δύο άγνωστοι ξυπνούν και ανακαλύπτουν ότι είναι ραμμένοι μαζί από την κοιλιά, ενώ σοκάρονται ακόμα περισσότερο όταν μαθαίνουν ποιος ευθύνεται για αυτό το φρικτό μαρτύριο.



10/12/2021

Πάνω στο Καλύτερο Ξανά

Still Out of My League



Αφού χωρίζει με τον άντρα των ονείρων της, η Μάρτα ερωτεύεται έναν καλλιτέχνη. Η ζωή όμως επιφυλάσσει μερικές ανατροπές για την άρρωστη κοπέλα και τους φίλους της.



10/12/2021

Επιστροφή στη Φύση

Back to the Outback



Παρόλο που μπορεί να μοιάζουν επικίνδυνα, αυτά τα παρεξηγημένα πλάσματα έχουν χρυσή καρδιά – και σπάνε τα δεσμά της αιχμαλωσίας για να βρουν ένα σπίτι.



10/12/2021

Ασυγχώρητη

The Unforgivable



Μια γυναίκα που καταδικάστηκε για φόνο βγαίνει απ' τη φυλακή σε μια κοινωνία που δεν τη συγχωρεί και ψάχνει τη μικρή αδελφή της που αναγκάστηκε κάποτε να εγκαταλείψει.



15/12/2021

The Hand of God

The Hand of God



Το '80 στη Νάπολη, ο νεαρός Φαμπιέτο κυνηγά το πάθος του για την μπάλα, καθώς μια οικογενειακή τραγωδία χαράσσει το αβέβαιο αλλά πολλά υποσχόμενο μέλλον του στο σινεμά.



16/12/2021

Χριστούγεννα στην Καλιφόρνια: Τα Φώτα της Πόλης

A California Christmas: City Lights



Έναν χρόνο αφότου ρίζωσε ο έρωτάς τους, η Κάλι και ο Τζόσεφ αφήνουν το ράντσο για μια οικογενειακή επιχείρηση στο Σαν Φρανσίσκο – με την προοπτική να φάμε κουφέτα.



24/12/2021

Η Βικτόρια και το Μυστήριο

Vicky and Her Mystery



Ύστερα από τον θάνατο της μαμάς της, ένα κορίτσι κι ο μπαμπάς της μετακομίζουν στο άγριο και όμορφο Καντάλ. Μπορεί ένα ξεχωριστό πλάσμα να τη θεραπεύσει; Αληθινή ιστορία.



24/12/2021

1.000 Χιλιόμετρα ως τα Χριστούγεννα

1000 Miles from Christmas



Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία, μια ρομαντική κωμωδία και ένας άντρας γύρω στα 30 που μαθαίνει –απρόθυμα– να αφήνει το χριστουγεννιάτικο πνεύμα να τον παρασύρει.



24/12/2021

Μην Κοιτάτε Πάνω

Don't Look Up



Δύο αστρονόμοι κάνουν εκστρατεία στον Τύπο για να ενημερώσουν την ανθρωπότητα σχετικά με έναν κομήτη που κινείται προς τη Γη. Η αντίδραση του αφηρημένου κόσμου: καλά...



30/12/2021

Η Χίλντα και ο Βασιλιάς του Βουνού

Hilda and the Mountain King



Όταν η Χίλντα ξυπνά στο σώμα ενός τρολ, πρέπει να φανεί ξύπνια και θαρραλέα για να επιστρέψει σπίτι, να ξαναγίνει άνθρωπος – και να σώσει την πόλη του Τρόλμπεργκ.



31/12/2021

Ατρόμητες Φώκιες

Seal Team



Μια ατρόμητη φώκια, ο Κουίν, φτιάχνει μια ομάδα από αουτσάιντερ και μαζί αντιμετωπίζουν αμείλικτους καρχαρίες με κοφτερά δόντια για να πάρουν πίσω τη θάλασσα.



ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX



06/12/2021

Voir: Η Ματιά του Δημιουργού

Voir

Μέσα απ' αυτήν τη συλλογή, λάτρεις του σινεμά ερευνούν τις κινηματογραφικές στιγμές που τους ενθουσίασαν, τους μπέρδεψαν, τους δυσκόλεψαν και τους άλλαξαν για πάντα.



16/12/2021

Puff: Θαύματα του Κοραλλιογενούς Υφάλου

Puff: Wonders of the Reef



Ένα μικρό μπαλονόψαρο ταξιδεύει σε έναν θαυμαστό, μικροσκοπικό κόσμο γεμάτο φανταστικά πλάσματα, αναζητώντας ένα σπίτι στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο.



25/12/2021

Ιστορίες μιας Γενιάς με τον Πάπα Φραγκίσκο: Σειρά μίας σεζόν

Stories of a Generation - with Pope Francis



Ο Πάπας Φραγκίσκος μαζί με άντρες και γυναίκες από όλο τον κόσμο 70 ετών και άνω –γνωστούς και άγνωστους– μοιράζονται ιστορίες τους με νεαρούς σκηνοθέτες.



29/12/2021

Στη Σκηνή του Εγκλήματος: Ο Δολοφόνος της Times Square

Crime Scene: The Times Square Killer

Ο νέος κύκλος της σειράς ντοκιμαντέρ παρουσιάζει πώς σύγχρονα εγκλήματα μας μεταφέρουν με ανατριχιαστικό τρόπο σε στοιχειωμένες ιστορικές τοποθεσίες.



ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



03/12/2021

Jurassic World: Το Κρητιδικό Καμπ: Σεζόν 4

Jurassic World Camp Cretaceous: Season 4

Οι κατασκηνωτές αφήνουν πίσω τους τη νήσο Νούμπλαρ, αλλά ξεβράζονται σε μια νέα παράξενη περιοχή που είναι γεμάτη απειλές — και καλά κρυμμένα μυστικά.



03/12/2021

Σον, το Πρόβατο: Η Πτήση πριν απ' τα Χριστούγεννα

Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas



Όταν η προσπάθεια του Σον να βρει μια μεγαλύτερη κάλτσα πάει στραβά, όλη η φάρμα ξεκινάει μια ξέφρενη χριστουγεννιάτικη περιπέτεια – και μάλιστα με έλκηθρο!



07/12/2021

Ο Κόσμος των Κενταύρων: Σεζόν 2

Centaurworld: Season 2



Η Άλογο ξεκινάει να φτιάχνει στρατό για να πολεμήσει τον Βασιλιά του Πουθενά. Δεν θα 'ναι εύκολο, αλλά έχει την αγέλη στο πλευρό της — κι η Καβαλάρισσα επέστρεψε.



07/12/2021

Πάμε, Σκυλάκια. Πάμε!: Σεζόν 2

Go Dog Go: Season 2



Τα σκυλάκια Ταγκ και Σκουτς αγαπούν την περιπέτεια και πάνε παντού σε αυτήν τη σεζόν, από συναρπαστικά μέρη σε όλο το Γαβγούβ μέχρι τη μεγαλούπολη με τα εντυπωσιακά φώτα!



17/12/2021

Μαχητές των Δρόμων: Σπιντάτοι Κατάσκοποι: Σεζόν 6: Επιστροφή στο σπίτι

Fast & Furious Spy Racers: Season 6: Homecoming

Στην τελευταία σεζόν, οι Σπιντάτοι Κατάσκοποι πηγαίνουν σε όλο τον κόσμο –από τις Άλπεις στην Αρκτική και πίσω στο Λος Άντζελες– σε μια μάχη με τον πιο αμείλικτο εχθρό!



28/12/2021

Παιχνίδια με Μαθηματικά

Word Party Presents: Math!



Μετρήστε, συγκρίνετε σχήματα και βρείτε μοτίβα με τα ζωάκια Φράνι, Μπέιλι, Κιπ, Λούλου και Τίλι που λύνουν προβλήματα με τη βοήθεια των μαθηματικών και του τραγουδιού.



ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ



1/12/2021

Zodiac



1/12/2021

Παγκόσμιος Πόλεμος Z (World War Z)



15/12/2021

Άγρυπνος στο Σιάτλ (Sleepless in Seattle)