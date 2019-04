Τι παίζει στο Netflix | Μάιος 2019

O Μάιος μπαίνει στο Netflix με πολλές πρωτότυπες παραγωγές, αλλά και αγαπημένες ταινίες και σειρές. Η νέα σειρά "Δίλημμα" με τη Ρενέ Ζελβέγκερ είναι ένα κοινωνικό θρίλερ παραγωγής Netflix και έχει εξέχοντα ρόλο αυτόν τον μήνα. Παράλληλα θα δούμε κι άλλες σειρές όπως το "Κοινωνία από το Μηδέν", αλλά και τη δεύτερη σεζόν του "Η Βροχή". Φυσικά, στο Netflix έρχεται αποκλειστικά και η 4η σεζόν της αγαπημένης σειράς "Λούσιφερ". Δεν λείπουν βέβαια και οι νέες ταινίες, όπως "Το Τελευταίο Καλοκαίρι", το "Οίνος Ευφραίνει Φιλίαν" και το "Η Τελειότητα", ανάμεσα σε παλαιότερες αγαπημένες, όπως "Οι Φλίντστοουνς", το "Miami Vice" και το εκπληκτικό "Απέραντο Σκοτάδι" με τον Βιν Ντίζελ.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Κοινωνία από το Μηδέν (10/05/2019)

The Society



Όταν εξαφανίζονται όλοι μυστηριωδώς από την εύπορη πόλη τους, οι έφηβοι κάτοικοι του Γουέστ Χαμ πρέπει να δημιουργήσουν τη δική τους κοινωνία για να επιβιώσουν.



Η Βροχή: Σεζόν 2 (17/05/2019)

The Rain: Season 2



Η Σιμόνε και οι φίλοι της, παγιδευμένοι στη Ζώνη, πρέπει να βρουν θεραπεία για τον ιό που έχει ο Ράσμους, προτού τον σκοτώσει.... Εκείνον και όλη την ανθρωπότητα.

Δίλλημα: Μέρος 1 (24/05/2019)

WHAT / IF: Part 1





Είναι νεόνυμφοι, απένταροι και έτοιμοι για όλα. Ένα ζευγάρι πρέπει να παλέψει με τη συνείδησή του για να έχει δικαίωμα σε μια πολύ επικερδή προσφορά.



Πώς να Πουλήσεις Ναρκωτικά Online (Γρήγορα) (31/05/2019)

How to Sell Drugs Online (Fast)



Το μόνο που ήθελε είναι να εντυπωσιάσει την πρώην του. Κατάφερε όμως να γίνει ο νούμερο ένα ντίλερ ναρκωτικών στην Ευρώπη. Και είναι ακόμα έφηβος…



Καλά Κορίτσια: Σεζόν 2 (31/05/2019)

Good Girls: Season 2



Μετά το αινιγματικό φινάλε της πρώτης σεζόν, τα καλά κορίτσια επιστρέφουν και βουτάνε ακόμα πιο βαθιά στον κόσμο του ψέματος, του χρήματος και του εγκλήματος.



Έχεις Πεθάνει για Μένα (03/05/2019)

Dead to Me



Μια δυνατή φιλία δημιουργείται ανάμεσα σε μια χήρα και μια ανέμελη τύπισσα που ωστόσο κρύβει ένα σκοτεινό μυστικό, σε αυτήν τη μαύρη κωμική σειρά.



Τούκα & Μπέρτι (03/05/2019)

Tuca & Bertie



Δυο γυναίκες-πουλιά, ένα ανέμελο τουκάν και ένα συγκρατημένο ωδικό πτηνό, είναι γειτόνισσες και ζουν αστείες περιπέτειες σε αυτήν την κωμωδία κινουμένων σχεδίων.



Λούσιφερ: Σεζόν 4 (08/05/2019)

Lucifer: Season 4





Καθώς η Κλόι προσπαθεί να συμβιβαστεί με την ανατριχιαστική αποκάλυψη του Λούσιφερ, ένας απατεώνας ιερέας αποφασίζει να βάλει τέλος σε μια προφητεία με μεγάλη φημολογία.



Easy: Σεζόν 3 (10/05/2019)

Easy: Season 3



Ο Μαρκ Μάρον, η Γκούγκου Μπάτα-Ρο, ο Ντέιβ Φράνκο, η Ζάζι Μπιτς, η Τζέιν Άνταμς και άλλοι πρωταγωνιστούν σε εννέα διαφορετικές ιστορίες για το σεξ και τις σχέσεις.



Έδεσε το Γλυκό!: Σεζόν 3 (17/05/2019)

Nailed It!: Season 3



Η Νικόλ και ο Ζακ επιστρέφουν για να κάνουν κριτική στο χάος της κουζίνας, από τα μισοάψητα κουκλοκέικ έως τους φρικιαστικούς βρώσιμους κλόουν.



Από Κάποιον θα το Βρει: Σεζόν 2 (24/05/2019)

She's Gotta Have It: Season 2



Η Νόλα Ντάρλινγκ επιστρέφει για 2η σεζόν και έχει πάλι δύσκολο έργο: τρεις εραστές, καριέρα και καθαρή συνείδηση. Από τον δημιουργό Σπάικ Λι.



Όταν μας Βλέπουν (Οι Πέντε του Σέντραλ Παρκ): Σειρά μίας σεζόν (31/05/2019)

When They See Us (fka Central Park Five): Limited Series



Η υπόθεση των Πέντε του Σέντραλ Παρκ, που συζητήθηκε και δίχασε επί χρόνια ένα ολόκληρο έθνος, αναβιώνει σε μια σειρά σε σενάριο και σκηνοθεσία της Έιβα ΝτουΒερνέ.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Το Τελευταίο Καλοκαίρι (03/05/2019)

The Last Summer





Έφηβοι από ένα λύκειο στο Σικάγο εξερευνούν τα όνειρα, τις σχέσεις και την ταυτότητά τους σε ένα καλοκαίρι "μεταμόρφωσης" πριν φύγουν για το πανεπιστήμιο.



Οίνος Ευφραίνει Φιλίαν (10/05/2019)

Wine Country



Έφτασαν στη Νάπα για να γιορτάσουν όλες μαζί τα 50ά γενέθλια της φίλης τους. Ζητήματα του παρελθόντος όμως δημιουργούν εντάσεις και προκαλούν αστείες καταστάσεις.



Η Τελειότητα (24/05/2019)

The Perfection



Η ζήλια κάνει μια μαθήτρια τσέλου να στραφεί εναντίον των ανθρώπων που της δίδαξαν την τέχνη της, αλλά έχουν πλέον ανακαλύψει ένα νέο ταλέντο.



Ίσως για Πάντα (31/05/2019)

Always Be My Maybe



Το ότι θα καταλήξουν ζευγάρι το ξέρει όλος ο κόσμος. Εκτός από τους ίδιους. Ίσως μετά από ένα διάλειμμα 15 ετών, η Σάσα και ο Μάρκους πάρουν τη μεγάλη απόφαση.



Παρ’ Όλα Αυτά (03/05/2019)

Despite Everything



Μετά τον θάνατο της μητέρας τους, τέσσερις αδελφές μαθαίνουν ένα συνταρακτικό οικογενειακό μυστικό και ξεκινούν μια περιπέτεια αναζήτησης της αλήθειας για τις ρίζες τους.



Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (03/05/2019)

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile



Η ανύπαντρη μητέρα Λιζ πέφτει στα δίχτυα του Τεντ Μπάντι και επί χρόνια αρνείται να πιστέψει την αλήθεια για τα εγκλήματά του. Ταινία βασισμένη σε αληθινή ιστορία.



Τα Λέμε Χτες (17/05/2019)

See You Yesterday



Ένα τραγικό γεγονός οδηγεί δυο πιτσιρικάδες στην απόφαση να τελειοποιήσουν μια μηχανή του χρόνου και να αλλάξουν το παρελθόν. Από τον παραγωγό Σπάικ Λι.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX



Ο Δρόμος προς το Κογκρέσο (01/05/2019)

Knock Down The House





Μπείτε στα παρασκήνια, καθώς τέσσερις αποφασισμένες γυναίκες (όπως η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ) προκαλούν τους ισχυρούς πολιτικούς στον αγώνα του 2018 για το Κογκρέσο.



ReMastered: Η Μερίδα του Λέοντος (10/05/2019)

ReMastered: The Lion's Share



Ένας δημοσιογράφος ψάχνει τον συνθέτη του "The Lion Sleeps Tonight" και καταλήγει στον Σόλομον Λίντα που μένει στις παράγκες του Σοβέτο και παλεύει να βγάλει το ψωμί του.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Τα Παιδιά της Οδού Χάρβεϊ: Σεζόν 2 (10/05/2019)

Harvey Girls Forever!: Season 2

Τα εργατικά Κορίτσια Χάρβεϊ επιστρέφουν και αποκτούν νέους εχθρούς, ή αλλιώς μεγαλύτερα αδέρφια, γνωρίζουν επιτέλους το αγαπημένο τους συγκρότημα και πολλά άλλα!

.

