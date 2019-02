Τι παίζει στο Netflix | Μάρτιος 2019

O Φεβρουάριος μπήκε δυναμικά, όμως ο Μάρτιος έρχεται με ακόμα περισσότερα "κέφια", με νέες σειρές, ταινίες και επεισόδια. Πρωτοστατούν οι δύο ταινίες: "Τριπλό Σύνορο", με τον Μπεν Άφλεκ και το "Τελική Ενέδρα" με τους Γούντι Χάρελσον και Κέβιν Κόστνερ. Δεν σταματάμε εκεί όμως. "The Social Network" έρχεται την 1η Μαρτίου, το "Mamma Mia! Η Ταινία", η τετραλογία "Bourne", "The Purge", "Ο Εξορκισμός της Έμιλυ Ρόουζ" και άλλες πολλές έρχονται μέσα στον μήνα για να σας κρατήσουν συντροφιά, ενώ ευχάριστη έκπληξη ήταν και τα "Django, o Τιμωρός", η αρχική τριλογία "Jurassic Park" και τέλος φυσικά, η αγαπημένη σειρά "Sons of Anarchy", από την οποία θα δούμε τους 4 πρώτους κύκλους από 1η Μαρτίου.

Για όσους δεν γνωρίζουν, το Netflix αποτελεί την κορυφαία διαδικτυακή υπηρεσία ψυχαγωγίας παγκοσμίως, με 130 εκατομμύρια συνδρομές σε πάνω από 190 χώρες. Τα μέλη του απολαμβάνουν τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ και ταινίες από ένα ευρύ φάσμα ειδών και γλωσσών και μπορούν να παρακολουθούν απεριόριστο περιεχόμενο, όποτε και όπου επιθυμούν, από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Internet. Τα μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθούν, να κάνουν παύση και να συνεχίζουν να παρακολουθούν το περιεχόμενο, χωρίς διαφημιστικά σποτ ή δεσμεύσεις.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Fab 5: Σεζόν 3 (15/03/2019)

Queer Eye: Season 3

Οι Fab 5 βάζουν πλώρη για το Κάνσας του Μιζούρι και μας παραδίδουν μια ακόμα σεζόν με εντυπωσιακές μεταμορφώσεις γεμάτες συναίσθημα.

Στον Πυρετό του Κρίκετ: Μουμπάι Ίντιανς (01/03/2019)

Cricket Fever: Mumbai Indians



Ακολουθήστε τους πρωταθλητές της ινδικής Premier League, τους Μουμπάι Ίντιανς, στη σεζόν του 2018 που περιλαμβάνει πλάνα απ' το παρασκήνιο και καθηλωτικές φάσεις κρίκετ.



Formula 1: Drive to Survive (08/03/2019)

Formula 1: Drive to Survive





Ο κόσμος της Φόρμουλα 1, πιο συναρπαστικός από ποτέ. Ζήστε το πάθος, την αδρεναλίνη και τις κόντρες του μηχανοκίνητου αθλητισμού από τη θέση του οδηγού.



Το Τάγμα (07/03/2019)

The Order



Λυκάνθρωποι κόντρα στη μαύρη μαγεία. Ο Τζακ Μόρτον γίνεται μέλος μιας μυστικής ομάδας και βουτάει σε ένα σκοτεινό περιβάλλον γεμάτο μυστήριο.



Η Δίαιτα της Σάντα Κλαρίτα: Σεζόν 3 (29/03/2019)

Santa Clarita Diet: Season 3



Δεν τους λες και νορμάλ ζευγάρι. Δύο μεσίτες από την Καλιφόρνια βιώνουν μια επαναστατική αλλαγή στη ζωή τους που μπορεί και να φέρει την καταστροφή.



Έρωτας, Θάνατος & Ρομπότ (15/0/2019)

Love, Death & Robots



Ο Τιμ Μίλερ και ο Ντέιβιντ Φίντσερ παρουσιάζουν μια ανθολογία κινουμένων σχεδίων.



Ανέβα, Τσάρλι (15/03/2019)

Turn Up Charlie



Μπορεί η καριέρα του ως DJ να μην πήγε καλά, αλλά ο Ίντρις Έλμπα προσπαθεί να επανέλθει στο προσκήνιο. Προς το παρόν βέβαια αρκείται στον ρόλο της… νταντάς.



Το πιο Όμορφο Πράγμα (22/03/2019)

Most Beautiful Thing



Ο άντρας της εξαφανίστηκε κι εκείνη πρέπει να σταθεί στα πόδια της. Η Μαρία Λουίζα κάνει το πρώτο βήμα στην ανεξαρτησία μέσα από ένα κλαμπ bossa nova.



After Life (08/03/2019)

Πάρ' το Αλλιώς



Παλεύοντας να αποδεχτεί τον θάνατο της γυναίκας του, ένας αρθρογράφος εφημερίδας γίνεται "δύσκολος" προσπαθώντας να διώξει μακριά όσους θέλουν να τον βοηθήσουν.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Τριπλό Σύνορο (13/03/2019)

Triple Frontier





Μπορεί να είναι πλέον βετεράνοι, αλλά η λεία των 75 εκατ. δολαρίων δεν τους περνά απαρατήρητη. Έστω κι αν πρέπει να τα βάλουν με έναν αρχιβαρόνο ναρκωτικών.



The Dirt: Οι Mötley Crüe Εξομολογούνται (22/03/2019)

The Dirt



Μια τολμηρή και χωρίς φίλτρο αυτοβιογραφία των Mötley Crüe, της μπάντας που έζησε μεγάλες στιγμές δόξας αλλά και αποτυχίες στον χώρο του heavy metal.



Τελική Ενέδρα (29/03/2019)

The Highwaymen



Οι Γούντι Χάρελσον και Κέβιν Κόστνερ πρωταγωνιστούν σε μια ταινία, υποδυόμενοι τους ντετέκτιβ που κατάφεραν να συλλάβουν τους θρυλικούς Μπόνι και Κλάιντ.



Το Αγόρι που Δάμασε τον Άνεμο (01/03/2019)

The Boy Who Harnessed the Wind



Αντλώντας έμπνευση από ένα επιστημονικό βιβλίο, ο 13χρονος Γουίλιαμ Καμκγουάμπα φτιάχνει μια ανεμογεννήτρια για να σώσει το χωριό του στο Μαλάουι από την πείνα.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX



Ο Θρύλος του Νησιού της Κοκαΐνης (29/03/2019)

The Legend of Cocaine Island



Με μια ετερόκλητη παρέα, ο Αμερικανός Ρόντνεϊ Χάιντεν ξεκινάει για την Καραϊβική με στόχο να αποκαλύψει μια ποσότητα κοκαΐνης που υποτίθεται ότι κρύβεται εκεί.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Colorforms: Αυτοκόλλητοι με τον Τσάρλι (22/03/2019)

Charlie's Colorforms City



Οι απρόβλεπτες και ευρηματικές ιστορίες του αξιαγάπητου και ξεκαρδιστικού Τσάρλι και των παρδαλών φίλων του σας ταξιδεύουν σε μέρη που κυριαρχούν τα σχήματα.

Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης