To HBO Max έρχεται επίσημα στην Ελλάδα το 2022

To HBO Max, η συνδρομητική υπηρεσία της WarnerMedia, τύπου Netflix, ανακοινώθηκε επίσημα ότι έρχεται και στην Ελλάδα μέσα στο 2022.



Συγκεκριμένα, οι ανακοινώσεις έγιναν σε event που διοργανώθηκε για την έναρξη του HBO Max στην Ευρώπη, με τις πρώτες χώρες που θα αποκτήσουν πρόσβαση στην υπηρεσία να είναι οι: Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Ισπανία και Ανδόρρα. Οι χώρες αυτές αποτελούν το πρώτο "κύμα" για την Ευρώπη και θα αποκτήσουν πρόσβαση στις 26 Οκτωβρίου.



Οι υπεύθυνοι ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να επεκταθούν σε 27 περιοχές (συνολικά 67 σε όλο τον κόσμο) κατά την αρχική φάση του ευρωπαϊκού roll out. Θα ξεκινήσουν από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και μέσα στο 2022 θα προσθέσουν ακόμη 7 περιοχές, όπως ανακοίνωσαν, ανάμεσα στις οποίες είναι και η χώρα μας: Ολλανδία, Τουρκία, Ελλάδα, Ισλανδία, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία.







Η υπηρεσία θα ακολουθήσει μια τακτική, κατά την οποία θα κάνει διαθέσιμες τις ταινίες της WarnerMedia 45 ημέρες μετά την αρχική προβολή τους στους κινηματογράφους. Η ίδια τακτική επιβεβαιώθηκε και για την Ελλάδα.



Περιεχόμενο



Η υπηρεσία θα προσφέρει περιεχόμενο από πέντε κατηγορίες: Warner Bros., HBO, Max Originals, DC και Cartoon Network. Πιο συγκεκριμένα, τίτλοι της Warner Bros. περιλαμβάνουν κινηματογραφικά "μεγαθήρια", όπως τα: Harry Potter, The Matrix, Godzilla vs. Kong, Dunkirk, The Lord of the Rings, The Shining και Clockwork Orange, ενώ οι ταινίες της DC περιλαμβάνουν τα The Joker, Wonder Woman 1984, Aquaman, Batman v Superman και Zack Snyder's Justice League.







Από την άλλη, ο κατάλογος του HBO (ο οποίος αυτήν τη στιγμή διατίθεται μέσω του Vodafone TV) περιλαμβάνει προγράμματα, όπως τα Game of Thrones, The Sopranos, Succession, Scenes from A Marriage, The Undoing, Sex and the City και Euphoria. Κάποια από τα Max Originals είναι τα The Flight Attendant, Gossip Girl, Raised by Wolves και Friends: The Reunion, ενώ οικογενειακές σειρές και ταινίες περιλαμβάνουν τα Tom and Jerry, The Powerpuff Girls και Looney Tunes.



Στην παρουσίαση προβλήθηκαν για πρώτη φορά teasers από το πολυαναμενόμενο spin-off του Game of Thrones, το House of the Dragon, αλλά και το And Just Like That, το νέο κεφάλαιο της σειράς "Sex and the City".





Τιμές



Για αρχή, το HBO Max θα προσφέρει ετήσια συνδρομή στην τιμή των 8 μηνών, δηλαδή με έκπτωση της τάξης του 30%, με μηνιαίο κόστος στα €5,99.

Η κανονική τιμή της υπηρεσίας είναι στα €8,99/μήνα για την αγορά της Ισπανίας, όπως δήλωσαν, και πιθανώς να είναι αντίστοιχη και για τη χώρα μας, όταν γίνει διαθέσιμη η υπηρεσία.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης