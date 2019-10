Activision Blizzard: Πήρε πίσω χρηματικό έπαθλο από αθλητή eSports που υποστήριξε τις κινητοποιήσεις στο Χονγκ Κονγκ

Η γνωστή εταιρεία ανάπτυξης video games, Activision Blizzard, βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση αυτήν τη στιγμή, έπειτα από απόφασή της να πάρει πίσω χρηματικό έπαθλο από αθλητή eSports, ο οποίος έπειτα από τη νίκη του σε πρωτάθλημα παιχνιδιού της εταιρείας, μίλησε ανοιχτά σε συνέντευξη υπέρ των κινητοποιήσεων στο Χονγκ Κονγκ.



Η Activision Blizzard, μία από τις πιο γνωστές εταιρείες παραγωγής, με παιχνίδια όπως το Diablo, Warcraft, Starcraft και άλλα, αποφάσισε να αποκλείσει για έναν χρόνο από το Hearthstone τον Chung Ng Wai, γνωστό και ως Blitzchung, έναν από τους καλύτερους παίκτες του card game παγκοσμίως, αλλά και να του δεσμεύσει το ποσό των 10.000 δολαρίων, που προέρχεται από έπαθλο που κέρδισε σε πρόσφατο πρωτάθλημα, στο οποίο συμμετείχε.

Η εταιρεία με ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι προχώρησε στην παραπάνω κίνηση, καθώς ο παίκτης παρέβη τον κανονισμό, που λέει τα εξής:



"Αν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία κατά τη διακριτική ευχέρεια της Blizzard προκαλεί δημόσια ατίμωση, προσβάλλει ένα τμήμα ή ομάδα πολιτών ή σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάπτει την εικόνα της Blizzard, θα έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση από τους Grandmasters και τη μείωση του συνολικού βραβείου του παίκτη σε $0 USD, αλλά και άλλα διορθωτικά μέτρα που προβλέπονται σύμφωνα με τους Όρους της Ιστοσελίδας του Εγχειριδίου και της Ιστοσελίδας της Blizzard."



H Blizzard προχώρησε στις κυρώσεις έπειτα από συνέντευξη του Chung, στην οποία υποστήριξε ανοιχτά το κίνημα των διαδηλωτών του Χονγκ Κονγκ. "Ελευθερώστε το Χονγκ Κονγκ, η επανάσταση της εποχής μας", είπε ο Chung.



Έπειτα από την απαγόρευση του Chung, χρήστες των παιχνιδιών της εταιρείας, ενθαρρύνουν άλλους χρήστες να σβήσουν τους λογαριασμούς τους στην υπηρεσία της Blizzard, τιμωρώντας έτσι την εταιρεία. Για την απόφαση αυτή έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους ακόμη και υπάλληλοι της ίδιας της εταιρείας.

Not everyone at Blizzard agrees with what happened.



Both the "Think Globally" and "Every Voice Matters" values have been covered up by incensed employees this morning. pic.twitter.com/I7nAYUes6Q