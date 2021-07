Η Dell Technologies παρέχει νέες δυνατότητες στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους

Με βάση την τεράστια εμπειρία της στην ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων και οργανισμών, η Dell Technologies (NYSE:DELL) θεμελιώνει ένα ανοικτό, cloud-native οικοσύστημα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών που περιλαμβάνει υποδομές και λύσεις, συνεργάτες και ένα νέο innovation lab με στόχο να θέσει τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (CSPs) σε τροχιά καινοτομίας και αύξησης των εσόδων.



Καθώς οι οργανισμοί σε όλους τους κλάδους προσπαθούν να προσφέρουν νέα αξία με τεχνολογίες στο edge, η IDC προβλέπει ότι ο αριθμός των νέων επιχειρησιακών διαδικασιών που αναπτύσσονται σε υποδομές στο edge θα αυξηθεί από λιγότερο από 20% σήμερα σε πάνω από 90% το 2024 1. Οι CSPs (Communication Service Providers – Πάροχοι Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών) έχουν ως στόχο να μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις και τα δίκτυά τους για να στηρίξουν αυτήν την τεράστια ανάπτυξη και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες στο edge που έχουμε μπροστά μας.



«Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών χρειάζονται τρόπους για να μετριάσουν τον κίνδυνο και την πολυπλοκότητα που σχετίζεται με την εξέλιξη της δικτυακής τους υποδομής», δήλωσε ο Dennis Hoffman, senior vice president and general manager της Dell Technologies, στο τμήμα Telecom Systems Business. «Μια ανοιχτή, cloud-native προσέγγιση είναι η απάντηση για να αξιοποιήσουμε γρήγορα αυτή την μοναδική ευκαιρία και να προχωρήσουμε πέρα από το θεωρητικό ενδιαφέρον για το 5G στην πραγματικότητα ενός ανθεκτικού δικτύου επόμενης γενιάς που δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες προς τους παρόχους, κλάδους κάθε είδους και κοινότητες σε όλο τον κόσμο».



Η Dell Technologies δημιουργεί λύσεις και υπηρεσίες ανοικτού λογισμικού σχεδιασμένες για τις ειδικές απαιτήσεις του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Σε συνεργασία με την Dell, οι CSPs μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις νέες λύσεις για να υιοθετήσουν software-defined industry standards, να απλοποιήσουν την ενσωμάτωση και τη διαχείριση των δεδομένων στo edge και να αξιοποιήσουν νέες εμπορικές ευκαιρίες. Η Dell Technologies είναι σε μοναδική θέση να βοηθήσει τους CSPs να μετασχηματίσουν τις υποδομές τους, υποστηριζόμενοι από μια κορυφαία υποδομή ΙΤ, με ασφαλή, παγκόσμιας εμβέλειας εφοδιαστική αλυσίδα και υπηρεσίες ΙΤ με περισσότερους από 60.000 εργαζόμενους και συνεργάτες σε περισσότερες από 170 χώρες.



«Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι πραγματοποιούν κρίσιμες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων τους ώστε να υποστηρίξουν το 5G και επαναξιολογούν τα παραδοσιακά τους συστημάτα», δήλωσε ο Daryl Schoolar, practice lead στην Omdia. «Καθώς τα δίκτυα επικοινωνίας μετασχηματίζονται, δημιουργείται ένα ανοιχτό οικοσύστημα προμηθευτών εξοπλισμού και λογισμικού για την υποστήριξη αυτού του μετασχηματισμού. Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χρειάζονται στρατηγικούς εταίρους για να βοηθήσουν στην οργάνωση του οικοσυστήματος, να παράσχουν πιστοποιημένες λύσεις και να αναλάβουν την ευθύνη για την ανάπτυξη και το λειτουργικό αποτέλεσμα. Με την εμπειρία της στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις υποδομές ΙΤ, τις υπηρεσίες και ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών, βλέπουμε την Dell να πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις και να καθίσταται ο σύνδεσμος που υποστηρίζει τους CSPs καθώς δημιουργούν σύγχρονα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας».



Εκσυγχρονισμός σε ένα ανοιχτό, cloud-native δίκτυο



Καθώς τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα εκσυγχρονίζονται και κινούνται προς την παροχή ισχυρών υποδομών και εφαρμογών στο edge, το πλήθος των δομικών στοιχείων που εγκαθιστούν και διαχειρίζονται σε πολλαπλές γεωγραφικές περιοχές αυξάνεται εκθετικά. Η Dell Technologies εγκαινιάζει μια υποδομή cloud-native δικτύων με ένα πλήρες stack ανοικτών, επεκτάσιμων carrier-grade λύσεων servers και λογισμικού για την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδρομής. Σήμερα, οι CSPs μπορούν να χρησιμοποιούν πιστοποιημένες αρχιτεκτονικές της Dell Technologies για να αναπτύξουν πλήρη stack τηλεπικοινωνιακών λύσεων από συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των VMware και Red Hat, με το βέλτιστο εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες.



Με το Project Metalweaver, η Dell Technologies εξελίσσει αυτή την cloud-native υποδομή ώστε να υποστηρίξει την ανάγκη για για κλιμάκωση που καλύπτει ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές. Το Project Metalweaver είναι μια ευέλικτη λύση λογισμικού που επιτρέπει στους CSPs να επιλέγουν εύκολα, να αναπτύσσουν αυτόνομα και να διαχειρίζονται χιλιάδες στοιχεία υποδομής όπως servers, δίκτυα και συστήματα αποθήκευσης από διαφορετικούς προμηθευτές σε πολλαπλές τοποθεσίες. Οι ανοικτοί και διαθέσιμοι on-demand πόροι μπορούν να κλιμακωθούν σε πολλαπλές εγκαταστάσεις, με την υποστήριξη σε παγκόσμια κλίμακα και τις υπηρεσίες της Dell Technologies.



Η Dell Technologies εισάγει, επίσης, νέα reference architectures που καλύπτουν τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές στο edge, τo core και περιβάλλοντα Open RAN. Αυτές οι αρχιτεκτονικές παρέχουν καθοδήγηση στην υλοποίηση που καλύπτει το πλήρες stack, με επιλογές ως προς το deployment και προτάσεις για τη λειτουργία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για να ενισχυθούν οι CSPs στο έργο της ταχείας ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών που απαιτούν οι επιχειρήσεις.







Με βάση τις λύσεις θεμελίωσης υποδομών της Dell Technologies με την πλατφόρμα cloud VMware Telco Cloud Platform και το Red Hat OpenShift, οι CSPs θα μπορούν αρχικά να αναπτύσσουν:



• Core software λύσεις από την Affirmed Networks.

• Λύσεις private network από την CommScope RUCKUS.

• Multi-access edge computing (MEC) της Intel Smart Edge.

• Η Dell Technologies συνεργάζεται με τη Mavenir για την ανάπτυξη λογισμικού 5G Open RAN με ruggedized servers Dell EMC PowerEdge XR11.

• Core software λύσεις από τη Nokia.



Νέο telecom lab για την προώθηση της καινοτομίας στο 5G, και την αξιοποίηση νέων εμπορικών ευκαιριών στο edge



Η Dell Technologies παρουσιάζει το Open Telecom Ecosystem Lab δημιουργώντας ένα χώρο όπου μπορεί να εργάζεται με τους συνεργάτες και τους πελάτες της για να διερευνά και να αναπτύσσει μελλοντικές τεχνολογίες και εφαρμογές τηλεπικοινωνιών. Φιλοξενούμενο στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Round Rock του Τέξας, το carrier-grade περιβάλλον δοκιμών προσφέρει στους CSPs τη δυνατότητα να προσομοιάσουν το περιβάλλον των πελατών και να δοκιμάζουν λύσεις και υπηρεσίες διαφορετικών προμηθευτών. Νέες λύσεις μπορούν να δημιουργηθούν στο lab, και στη συνέχεια να διοχετευθούν γρήγορα στην αγορά, επιτρέποντας στους CSPs να δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες και εφαρμογές στο edge. Το πρόγραμμα συνεργατών τεχνολογίας της Dell παρέχει πρόσβαση στην ομάδα των μηχανικών της και υποστήριξη από πλευράς project management για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εισαγωγή στην αγορά και την πώληση τηλεπικοινωνιακών λύσεων και υπηρεσιών.



Πρόσθετες δηλώσεις:



«Η Nokia είναι ενθουσιασμένη που η Dell Technologies κάνει αυτό το σημαντικό βήμα για την επέκταση του οικοσυστήματός της. Το 5G και η ψηφιοποίηση των βιομηχανιών δεν απαιτεί τίποτα λιγότερο από μια τέτοια προσέγγιση και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την κοινή προσπάθεια για τη δημιουργία πιο ανοικτών επιλογών και επιλογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την κορυφαία βασική τεχνολογία 5G της Nokia, με στόχο να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα για τους πελάτες μας», δήλωσε ο Ron Haberman, chief technology officer, Cloud and Network Services, Nokia.



«H Red Hat πιστεύει ότι το μέλλον τoυ ΙΤ στο edge και το 5G έχει τις ρίζες του στο ανοιχτό υβριδικό cloud», δήλωσε ο Honoré LaBourdette, vice president, Industry Verticals, Telco, Media & Entertainment, Red Hat. «Μέσω της στενής μας συνεργασίας με την Dell Technologies κατά τη διάρκεια δύο δεκαετιών, βοηθάμε τις εταιρείες να επιτυγχάνουν περισσότερα από τα δίκτυά τους, κατασκευάζοντας πιο ασφαλή συστήματα edge με δυνατότητα 5G χρησιμοποιώντας το Red Hat OpenShift. Καθώς το τοπίο των παρόχων υπηρεσιών συνεχίζει να εξελίσσεται, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Dell Technologies και το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα συνεργατών της για να παρέχουμε ευέλικτες, ανοικτές και κλιμακούμενες λύσεις για κοινούς πελάτες».



«Ο εκσυγχρονισμός και η μετάβαση των δικτύων στο cloud, από τον πυρήνα, στο RAN και μέχρι το edge, δίνει στους CSPs δύο ισχυρά εργαλεία: επιλογή και έλεγχο. Επιλογή για συνεργασία με ένα ευρύ οικοσύστημα πιστοποιημένων συνεργατών VMware Ready for Telco Cloud και έλεγχο του τρόπου με τον οποίο παρέχουν και δημιουργούν έσοδα από υπηρεσίες 5G, με βελτιωμένη ασφάλεια, αξιοπιστία και απόδοση τόσο στον πάροχο όσο και στο επιχειρησιακό edge. Η πλατφόρμα VMware Telco Cloud, που λειτουργεί πάνω στα θεμέλια υποδομής της Dell Technologies, επιτρέπει αυτό το ανοιχτό οικοσύστημα και επιτρέπει στους CSPs να καθοδηγούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους», σχολίασε ο Sanjay Uppal, senior vice president and general manager, service provider and edge business unit, VMware.