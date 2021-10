Η συμβολή του Ομίλου ΟΤΕ στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας

Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και ειδικά των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ / ICT) αποτελούν το μέσον για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.



Όλο και περισσότερες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο σχεδιάζουν και εφαρμόζουν την υιοθέτηση των ΤΠΕ με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση, την τόνωση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Οι νέες τεχνολογίες, και ειδικά οι ΤΠΕ διαμορφώνουν ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που αντιπροσωπεύει τη λεγόμενη μετάβαση σε μια ψηφιακή οικονομία.



Στη χώρα μας, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει καταφέρει μέσα στα τελευταία δέκα χρόνια να συμβάλλει με καταλυτικό τρόπο στα παραπάνω, αναλαμβάνοντας πληθώρα έργων πληροφορικής και επικοινωνιών για επιχειρήσεις και Οργανισμούς, εντός και εκτός Ελλάδας. Με έντονη δραστηριοποίηση στον τομέα του IT Integration, έχει καθιερωθεί ως συνεργάτης επιλογής για την υλοποίηση σύγχρονων λύσεων στους τομείς του Digital και Cloud Transformation, της ασφάλειας πληροφοριών, του Internet of Things, της υγείας, του τουρισμού και της ενέργειας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Όμιλος απέσπασε το κορυφαίο βραβείο «ΙCT Company of the Decade» στα φετινά Impact Business IT Excellence (ΒΙΤΕ) Αwards, γεγονός που αναδεικνύει τη συμβολή του, κατά την τελευταία δεκαετία, στη μετάβαση του κράτους, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή.







Με αφορμή τη βράβευση, ο Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος, δήλωσε: «Η τιμητική αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση της σημαντικής συμβολής του Ομίλου ΟΤΕ όλα αυτά τα χρόνια στην ψηφιακοποίηση του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Την τελευταία δεκαετία, υλοποιήσαμε μεγάλα και απαιτητικά έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που πήγαν τη χώρα και την κοινωνία μπροστά…». Ο Διευθυντής Πωλήσεων ICT Ομίλου ΟΤΕ, κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, ανέφερε σχετικά: «Η ομάδα ICT του Ομίλου ΟΤΕ είναι μια agile ομάδα, με εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητα, που επιλέγει τους κατάλληλους συνεργάτες, για να προσφέρει στους πελάτες εξειδικευμένες λύσεις για κάθε ανάγκη…»



Στα εμβληματικά έργα που έχει υλοποιήσει για το Δημόσιο, περιλαμβάνονται η Άυλη Συνταγογράφηση, το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, το Εθνικό Μητρώο ασθενών με Covid-19, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακής υπογραφής, η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112», η Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός, και πολλά ακόμη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΟΤΕ έχει εξειδικευτεί στην υλοποίηση έργων «Smart Cities», με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα έργα Έξυπνης Στάθμευσης για ανθρώπους με αναπηρία στα Χανιά, Έξυπνης Διαχείρισης Υδάτων στη Μονεμβασιά και Έξυπνης Διαχείρισης της Κίνησης στο πεζοδρομημένο κέντρο της Λάρισας.







Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή του Ομίλου και στον ιδιωτικό τομέα, όπου έχει φέρει εις πέρας εκατοντάδες μικρά και μεγάλα έργα, από τη δημιουργία υπερσύγχρονου Data Center για την Coca-Cola HBC για 28 χώρες και την αναβάθμιση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport Greece, μέχρι τις εξειδικευμένες τεχνολογικές λύσεις για πολλές ακόμη επιχειρήσεις όπως η Eurobank, ο Όμιλος Ιασώ, ο Όμιλος Ξενοδοχείων Μήτση, η MYTILINEOS, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κ.ά.





Οι δραστηριότητες του Ομίλου εκτείνονται και στο εξωτερικό, όπου έχει αναλάβει σύνθετα έργα ανάπτυξης και διαχείρισης υποδομών και συστημάτων ICT για Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνείς Οργανισμούς. Μεταξύ άλλων, υλοποιεί σήμερα έργα ICT για τον Οργανισμό eu-LISA, υπεύθυνο για τα κρίσιμα συστήματα ασφάλειας και προστασίας συνόρων στην Ε.Ε. στο Στρασβούργο, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHΑ) στo Ελσίνκι, για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στο Παρίσι και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) στη Χάγη.



Συνολικά 9 βραβεία για Όμιλο ΟΤΕ και COSMOTE στα Business IT Excellence Awards 2021



Εκτός από την κορυφαία διάκριση της δεκαετίας, ο Όμιλος ΟΤΕ κατά την τελετή απονομής του θεσμού, απέσπασε και την κορυφαία διάκριση “ΙCT Company of the Year”, ενώ από κοινού με την COSMOTE απέσπασαν επτά ακόμη βραβεία για τις εξειδικευμένες τεχνολογικές λύσεις και τα σημαντικά έργα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής που υλοποίησαν την περασμένη χρονιά.



H Άυλη Συνταγογράφηση ξεχώρισε αποσπώντας δύο χρυσά βραβεία. Πρόκειται για ένα έργο-ορόσημο που υλοποιήθηκε στην αρχή της πανδημίας και άλλαξε καθοριστικά τον τρόπο που παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας. Αφορά σε άυλες συνταγογραφήσεις φαρμάκων και άυλα παραπεμπτικά ιατρικών εξετάσεων που οι πολίτες λαμβάνουν μέσω sms ή/και email, και τα εκτελούν χωρίς να χρειάζεται να τα προσκομίζουν τυπωμένα στον φαρμακοποιό και το διαγνωστικό ιατρείο. Το έργο έφερε εις πέρας ο Όμιλος ΟΤΕ σε συνεργασία με την εταιρεία Byte Computer, για λογαριασμό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.ΚΑ).



Χρυσό βραβείο απονεμήθηκε στον Όμιλο ΟΤΕ και στην MYTILINEOS, για το έργο «Database Administration as a Service (DBaaS)», που αφορά στην παρακολούθηση και υποστήριξη όλων των βάσεων δεδομένων της MYTILINEOS.



Χρυσό βραβείο απέσπασαν επίσης, το πρώτο campus network (ιδιωτικό δίκτυο) στην Ελλάδα μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας που σχεδίασε και εγκατέστησε η COSMOTE σε συνεργασία με την Ericsson, την Gizelis Robotics και την PTC, για το εργοστάσιο παραγωγής ηλιακών θερμοσιφώνων της Calpak στο Λουτράκι, αλλά και το πρώτο campus network με δίκτυο 5G στη χώρα μας που δημιούργησε η COSMOTE για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.



Χρυσό βραβείο απέσπασε η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα Missing Alert App, για τον ταχύτερο εντοπισμό αγνοουμένων ατόμων στην χώρα μας, που σχεδίασε και ανέπτυξε η COSMOTE για λογαριασμό του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».



Τέλος, χάλκινο βραβείο απονεμήθηκε στην COSMOTE για την υπηρεσία Digital Marketing4U, η οποία στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της ψηφιακής τους προβολής και διαφήμισης σε Social Media και μηχανές αναζήτησης.