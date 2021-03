Νέο τμήμα Ειδικοτήτων ΣμηΕΑ από την GeoSense UAS Academy, 23-24 Μαρτίου

Επέλεξε την ειδικότητα που σε ενδιαφέρει. Για κάθε χειριστή ΣμηΕΑ αλλά και για όσους θέλουν να κατακτήσουν τεχνογνωσία και πραγματικές πτητικές δεξιότητες! Σύμφωνα πάντα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Υ.Π.Α.

Eιδικότητα νυχτερινών πτήσεων (Night Flights)

Ειδικότητα εναερίων εργασιών (Aerial Works) για φωτογραμμετρία, επιθεωρήσεις, γεωργία ακριβείας, αεροφωτογραφήσεις, βιντεολήψεις

Ειδικότητα πτήσεων σε απόσταση με επέκταση οπτικής επαφής (Extended Visual Line of Sight – EVLOS)

Ειδικότητα πτήσεων σε απόσταση πέραν οπτικής επαφής (Beyond Visual Line of Sight – BVLOS)

Διαβάστε περισσότερα στο idrones.gr.