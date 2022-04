O Elon Musk και η Tesla το θέμα του νέου ντοκιμαντέρ των New York Times

Οι New York Times, σε συνεργασία με το αμερικανικό δίκτυο FX, ανακοίνωσαν την ημερομηνία διάθεσης ενός νέου ντοκιμαντέρ, το οποίο θα αφορά στον Elon Musk και την Tesla. To συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ αποτελεί μέρος της αναγνωρισμένης σειράς, "The New York Times Presents", η οποία επιστρέφει την Παρασκευή, 20 Μαΐου. Tο "Elon Musk’s Crash Course", όπως θα ονομάζεται το ντοκιμαντέρ, θα προβληθεί ταυτόχρονα στα FX και Hulu.



Το "Elon Musk's Crash Course" είναι αποκαλύπτει τα μυστικά (exposé) για την εταιρεία του Musk, την Tesla, και την επιχείρησή του με τα αυτόνομα αυτοκίνητα. Σε άμεση μετάφραση ο τίτλος σημαίνει "Τα υπερεντατικά μαθήματα του Elon Musk". Στα Αγγλικά, φυσικά, το "crash" σημαίνει σύγκρουση, σχηματίζοντας έτσι ένα λογοπαίγνιο που σχολιάζει τα ατυχήματα των αυτόνομων οχημάτων της Tesla.







Το ντοκιμαντέρ θα ασχοληθεί με το πρόγραμμα αυτόματου πιλότου της Tesla, το οποίο δυσλειτούργησε σε πολλαπλές περιστάσεις και είχε ως αποτέλεσμα θανατηφόρα ατυχήματα, τα οποία ο Μασκ και η εταιρεία του δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει δημοσίως, ενώ θα περιγράφει λεπτομερώς τις προσπάθειες του Musk να εξουδετερώσει κυβερνητικές έρευνες για τα περιστατικά. Στο ντοκιμαντέρ θα παρουσιαστούν επίσης αρκετοί πρώην υπάλληλοι της Tesla, που θα μιλούν για πρώτη φορά κατά του Musk.



Το "Elon Musk's Crash Course" είναι παραγωγής της Emma Schwartz, η οποία εκτελεί και χρέη σκηνοθεσίας, ενώ περιλαμβάνει ρεπορτάζ των δημοσιογράφων των New York Times, Cade Metz και Neal Boudette.

Excited to finally share that the doc I directed on for @nytimes @FXDocs is coming out soon - Elon Musk's Crash Course. With @CadeMetz @nealboudette

More here: https://t.co/t0qtL9BCRc (And the irony of announcing this, today, on Twitter, does not escape me.) — Emma Schwartz (@emmanator) April 25, 2022

Το "The New York Times Presents" είναι μια σειρά αυτοτελών ντοκιμαντέρ που τροφοδοτείται από τη δημοσιογραφία και τη διορατικότητα των δημοσιογράφων των New York Times. Η παραγωγή είναι των New York Times και της Left/Right, μιας εταιρείας των Red Arrow Studios. Μεταξύ των πιο δημοφιλών ντοκιμαντέρ της σειράς είναι τα "The Killing of Breonna Taylor", "Framing Britney Spears", "Controlling Britney Spears" και "Mafunction: The Dressing Down of Janet Jackson".



Executive directors είναι οι Ken Druckerman, Banks Tarver, Mary Robertson, Jason Stallman, Sam Dolnick, Stephanie Preiss και Esther Dere. Ο Dere εκτελεί χρέη επίσης showrunner για το "The New York Times Presents".



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης