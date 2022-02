Ομιλία του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Κ. Μασσέλου στο European 5G Conference

Στο Εuropean 5G Conference 2022 συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος, με ομιλία του σε ενότητα υπό τον τίτλο “Delivering Digital Equality – Meeting the target of 5G Connectivity for all by 2030”. Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 25 & 26 Ιανουαρίου 2022, συμμετείχαν κορυφαία στελέχη του κλάδου των τηλεπικοινωνιών από πολλές χώρες και συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της αξιοποίησης του 5G και των πολιτικών που θα εξασφαλίσουν την επέκταση της χρήσης του.



Στην τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ τόνισε ότι απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε ρυθμιστικό επίπεδο, προκειμένου να εκπληρωθεί ο στόχος της Ψηφιακής Πυξίδας για κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού της ΕΕ με 5G ως το 2030. Ο κ. Μασσέλος σημείωσε ότι το 5G δεν αφορά αποκλειστικά την κινητή τηλεφωνία, αλλά διαμορφώνει ένα ευρύτερο οικοσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την Ασύρματη Ευρυζωνική Σύνδεση (5G based Fixed Wireless Access) που μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη εναλλακτική των οπτικών ινών σε αγροτικές ή ημι-αγροτικές περιοχές. Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας με τον μεγάλο αριθμό νησιών και τις πολλές αραιοκατοικημένες περιοχές στην ενδοχώρα, η Ασύρματη Ευρυζωνική Σύνδεση μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην εκπλήρωση του στόχου της Ψηφιακής Πυξίδας για παροχή πρόσβασης 1Gbps σε κάθε νοικοκυριό και μικρή επιχείρηση μέχρι το 2030.



Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ αναφέρθηκε επίσης, στη σημασία του 5G για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος. Η εστίαση στις μικροκυψέλες (Microcells) και πικοκυψέλες (Picocells) μπορεί να προσφέρει σημαντικές εξοικονομήσεις, ιδίως μάλιστα αν συνδυαστεί με την αξιοποίηση πράσινων μορφών ενέργειας στους σταθμούς βάσης.



Πέραν όμως των υποδομών δικτύων, ο κ. Μασσέλος επισήμανε την ανάγκη για ανάπτυξη εφαρμογών που θα αξιοποιούν τις δυνατότητες του 5G και θα επιτρέπουν την ανάπτυξη και διάθεση ανταγωνιστικότερων προϊόντων και υπηρεσιών. Χρειαζόμαστε τη συνεισφορά του 5G στην οικονομία μας (στα logistics, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στη βιομηχανία) και όχι μόνο το καταναλωτικό κομμάτι της τεχνολογίας. Ο κ. Μασσέλος σημείωσε ότι αν θέλουμε να ορίσουμε ένα δείκτη απόδοσης για αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι για κάθε GB που καταναλώνει ένας συνδρομητής παρακολουθώντας την αγαπημένη του τηλεοπτική σειρά στο κινητό, θα πρέπει να υπάρχει (τουλάχιστον) ένα/άλλο GB που παράγει αξία και ενσωματώνεται σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Ένα GB σε ένα 5G corridor, ένα GB που επικοινωνεί την ιστορία, τον πολιτισμό και τον καλλιτεχνικό πλούτο μιας χώρας στους επισκέπτες της. Ένα GB για εφαρμογές φωτισμού «έξυπνης πόλης» και διαχείρισης στάθμευσης που εξοικονομούν ενέργεια, καύσιμα, ανθρωποώρες.



Τέλος, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ αναφέρθηκε στις μελλοντικές τεχνολογίες ασύρματων επικοινωνιών και στο 6G, τονίζοντας ότι η απόδοση/ταχύτητα του δικτύου δεν θα έχει σημασία και ως εκ τούτου, δεν θα υφίσταται πλέον το οικονομικό κίνητρο της υψηλότερης ταχύτητας που οδηγούσε την αγορά για δύο τουλάχιστον δεκαετίες. Επομένως, η έμφαση στην ανάπτυξη εφαρμογών δεν αποτελεί απλώς προτεραιότητα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι υπερυψηλές ταχύτητες, αλλά συνιστά αναγκαία συνθήκη για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας ανάπτυξης του κλάδου των τηλεπικοινωνιών.